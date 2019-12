Növekedési feltétel a fejlett közlekedés Európa és Ázsia között

A gazdasági növekedés fontos feltétele a fejlett közlekedés Európa és Ázsia között, Magyarország ezért a korszerű összeköttetések bővítésében érdekelt – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, az Ázsia-Európa Találkozó (Asia-Europe Meeting, Asem) közlekedési miniszteri értekezletén.

Mosóczi László hangsúlyozta, hogy a gazdaság bővülése új kihívások elé állítja a közlekedéspolitikát, a fejlődéshez gyors, mindenki számára elérhető és fenntartható megoldások szükségesek. Magyarország a digitális átalakulástól várja a növekvő közlekedési igények kiszolgálását, és bízik abban, hogy ezzel a környezet terhelése is mérsékelhető – tette hozzá.

Az államtitkár kijelentette, hogy a kormány a jövő egyik meghatározó iparágának tekinti az elektromobilitást, de ezzel együtt az alternatív üzemanyagok fejlesztését is fontosnak tartja. Kitért a zalaegerszegi tesztpályára is, mivel az – mint fogalmazott – európai szinten is egyedülálló módon járul hozzá az autóipari fejlesztésekhez. Az önvezető technológiák belföldi tesztelését a bürokratikus akadályokat megszüntető jogi környezet is támogatja – mondta.

Mosóczi László kitért a közösségi közlekedés fejlesztésére is, kiemelve a vasúti közlekedés szerepét. Magyarország – fűzte hozzá – nem csak fenntartja, de elektromos járművekkel korszerűsíti is a buszközlekedést, ám a távolsági összeköttetést elsősorban gyors és korszerű, a környező országokkal összehangolt vasúthálózattal biztosítaná.

Az 1996-ban alakult ASEM-hez 53 ország és nemzetközi szervezet csatlakozott. A tagállamok közlekedési minisztereinek találkozóját kétévente rendezik meg más-más helyszínen. Az idei eseményre 45 országból érkeztek küldöttek Budapestre.