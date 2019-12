Fidelitas: Pénz- és hataloméhes balliberális politikusok kifizetőhelye lett a főváros

„Pénz- és hataloméhes balliberális politikusok kifizetőhelye lett a főváros” – így látja a Fidelitas. Borbély Ádám, a szervezet budapesti elnöke az elmúlt két hónap eseményei alapján azt mondta, az ellenzéki vezetésű kerületekben szinte kivétel nélkül nőtt az alpolgármesterek száma, és még fel is emelték a saját fizetésüket a baloldali képviselők. A Fidelitas szerint ez még csak a kezdet – közölte az M1 Híradója.

„A baloldal nem ezt ígérte, már most egymilliárd forint az új budapesti felállás. Már a ciklus elején megszegte az ígéretét az új baloldali városvezetés” – ezekről beszélt a Fidelitas budapesti elnöke egy, az internetre feltöltött kisfilmben. Borbély Ádám úgy fogalmazott, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat és az ellenzéki vezetésű budapesti kerületek

pénz- és hataloméhes balliberális politikusok kifizetőhelyei lettek.

Nemrég a 24.hu is arról írt, hogy évi egymilliárdba kerülnek az új kerületi vezetők, mivel több kerületben is megnövekedett az alpolgármesterek száma, főleg ott, ahol az ellenzék győzött. A cikk szerint a rekordot Óbuda tartja, ahol az MSZP-s Kiss László mellett egy szocialista, egy párbeszédes, egy DK-s, egy momentumos és egy LMP-s alpolgármesternek is jutott hely. Míg a korábbi fideszes városvezetőnek Bús Balázsnak elég volt három helyettes.



A II. kerület új vezetője, Őrsi Gergely megnégyszerezte az alpolgármesterek számát. És a DK-s László Imre is bőkezűen osztotta a főállású alpolgármesteri helyeket Újbudán. Itt az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is kapott egy-egy helyettesi pozíciót. A XVIII. kerületben az MSZP-s Szaniszló Sándor mellett is négy alpolgármester dolgozik. De e tekintetben

Zugló is az élmezőnybe tartozik.

A szocialista Horváth Csabától szintén kapott helyet az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is. A bizottsági és tanácsnoki pozíciók jó részét is az ellenzéki képviselők foglalják el, amivel plusz pénz jár.

Mindeközben a főpolgármester mellett is több helyettes dolgozik, mint korábban. Míg Tarlós István volt főpolgármesternek elég volt három ilyen pozíció, Karácsony Gergely ezt ötre emelte, akiknek egyenként több mint 1,3 millió forintos fizetést szavazott meg a Fővárosi Közgyűlés.

A 24.hu számításai szerint így a fővárosi kerületekben a polgármesteri és alpolgármesteri fizetésekre évente több mint 300 millió forinttal több pénz megy el, mint az előző ciklusban. Vagyis, míg korábban ez az összeg nem érte el a 700 millió forintot, az idén megválasztott tisztségviselők több mint

egymilliárd forintot keresnek majd összesen egy év alatt.

A Fidelitas budapesti elnöke arról is beszélt, hogy a legtöbb ellenzéki vezetésű kerületben nem csak az alpolgármesterek számát és saját bérüket növelték meg a baloldali képviselők. Borbély Ádám hozzátette, a baloldal így irányítja az önkormányzatokat és – mint mondta – ez még csak a kezdet.