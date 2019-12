Ellenzéki politikusokat leleplező blog indult

A győri zsarolási ügy után egy, az ellenzéki politikusokat is – állítólag – leleplező blog indult. A magát Angyal Ügyvédjeként emlegető szerző egy frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről, és egy pártvezetőről állítja, hogy drogos szexpartikat szerveztek. Azt ígéri, hogy meg is nevezi őket, amennyiben azok nem vonulnak vissza a közélettől az év végéig. Molnár Zsolt a szocialisták pártigazgatója és Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a nyilvánosság elé álltak, és azt mondták, hogy ők az ügy érintettjei. A blogger állításait azonban tagadták. Molnár Zsolt feljelentést tett, és arra is utalt, hogy ki állhat zsarolások hátterében – közölte az M1 Híradója.