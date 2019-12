Lakásvásárlás céljából igénylik a legtöbben a babaváró kölcsönt

Minden várakozást felülmúl a babaváró hitel iránti érdeklődés. A fiatal családok elsősorban lakásvásárlásra használják fel a hitelt. A kormány adatai szerint több tízezer fiatal pár vette már igénybe a támogatást. Az idén nyáron elindított Családvédelmi Akcióterv többi eleme is nagy népszerűségnek örvend.

Több mint 50 ezer pár igényelte az idén július elseje óta elérhető Babaváró Támogatást. A Családvédelmi Akcióterv legnépszerűbb termékét olyan büntetlen előéletű, köztartozásmentes, magyar lakcímmel rendelkező házaspárok igényelhetik, ahol legalább a pár egyik tagjának a mostani az első házassága, illetve ahol a feleség tizennyolc és negyven év közötti. Emellett a párok egyik tagja sem lehet negatív adós, egyiküknek pedig legalább hároméves, folyamatos TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Mindenki igyekszik a maximális tízmillió forintit igényelni

A maximálisan igényelhető összeg tízmillió forint lehet, a futamidő pedig legfeljebb húsz év. A szabad felhasználású kölcsön az első gyerek születésekor azonnal kamatmentessé válik, és a törlesztést három évre fel is függesztik. A második gyerek születésekor újabb három évre felfüggesztik a törlesztést és a még fennálló tartozás 30 százalékát elengedik. A harmadik gyerek születésekor pedig a maradék tartozást teljes egészében leírják.



Trecsán Erika, a Money.hu hitelszakértője az M1 Summa című műsorában elmondta, mindenki igyekszik a maximális, tízmillió forintos összeget megigényelni. Hozzátette, az a tapasztalat, hogy, akik eljutnak az igénylés fázisába,azok nagy eséllyel meg is kapják a kívánt összeget. A Money.hu hitelszakértője kihangsúlyozta, a kiutalt babaváró kölcsönök összege átlagosan 9,7 millió forint.

Csak kezességvállalási díjjal kell számolniuk a családoknak

Trencsán Erika azt mondja, hogy jogszabály szerint a pénzintézeteknek a hitelbírálatra maximum tíz napjuk van. Emellett jogszabály határozza meg a termék költségeit is. Trencsán Erika emlékeztetett: a kamatmentes időszakban nem lehet ötvenezer forintnál nagyobb a törlesztőrészlete a családnak. Hozzátette, a babaváró kölcsön esetében csak kezességvállalási díjjal kell számolniuk a családoknak, ami csupán 0,5 százalékos díj. Tehát, ha valaki a tízmillió forintot húszéves futamidőre kéri, akkor az igénylés pillanatában körülbelül 46 ezer forintos törlesztőrészlettel kell számolnia, amiben már benne van a kezességvállalási díj is.

A hitelszakértő hozzáteszi, hogy ehhez

hasonló feltételekkel egyetlen szabad felhasználású kölcsön sem érhető el a piacon.

De jóval kedvezőbb a babaváró konstrukció egy tízmillió forintos, végig fix kamatozású és húsz éves futamidejű lakáshitel-törlesztőjénél is. A Bankmonitor lakáshitel-kalkulátora szerint ezekkel a feltételekkel a legolcsóbb lakáshitelért is legalább 66 500 forintot kell fizetni.

Népszerű cél a lakásvásárlás

„A felvett összeget a legtöbben lakáscélra fordítják” – hangsúlyozza Trencsán Erika. Kiemelte, a babaváró kölcsön hitelcél nélküli a kölcsön, ennek ellenére a családok jól meghatározott céllal igénylik a kölcsönt. Trencsán Erika hozzátette, az

esetek több mint kétharmadában lakáscélra fordítják a felvett összeget,

vagyis lakásvásárlásra, vagy felújításra, korszerűsítésre. A második nagyon népszerű cél, a hitelkiváltás. Egy kedvezőtlenebb konstrukciójú, meglévő hitelüket váltják ki ezzel a típusú lehetőséggel a családok. Kiemelte, olyanra is gyakran van példa, hogy megtakarítás céljából igénylik a kölcsönt.

A hitelbírálati feltételek hitelintézetenként eltérőek

Trencsán Erika kiemeli: „a hitelbírálati feltételek bankonként eltérőek, ezért előfordulhat, hogy az egyik pénzintézetnél elutasítják, a másiknál viszont elfogadják egy-egy pár kérelmét. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató szabályoknak ugyanakkor minden esetben meg kell felelni” – teszi hozzá a szakértő.

Trencsán Erika figyelmeztet arra is, hogy a hitelintézeteknek a babaváró kölcsön esetében is vizsgálniuk kell a kérelmezők jövedelemét, illetve alkalmazniuk kell adott esetben az adósságfék-szabályozást is. Hozzátette, a babavárókölcsön esetében a jövedelmet az érvényben lévő jogszabály értelmében maximálisan 50, illetve 60 százalékig lehet terhelni attól függően, hogy mekkora a család leigazolt jövedelme. A Money.hu hitelszakértője kiemelte, bankonként azonban eltérő szigorúbb szabályozásokkal is találkozhatunk, ezért fontos, hogy előzetesen alaposan tájékozódjanak az igénylők a hitelintézeteknél.

A kormány családtámogatási programjainak eredményei máris mutatkoznak, hiszen augusztusban közel 40 éves csúcson volt a házasságkötések száma.

