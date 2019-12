Garázsadó Zuglóban, adóemelés Pestszentlőrincen

Akár 50 ezer forint is lehet évente a garázsadó Zuglóban egy olyan család számára, amelynek két autója van – így számol egy civil önkormányzati képviselő. Nemcsak a garázsadó, hanem például a telekadó és az építményadó is emelkedik a XIV. kerületben. Az önkormányzat szerint azért emeltek, hogy biztosítani tudják a szakszerű működést. Az indoklás többek szerint pikáns, hiszen korábban azt hangoztatta Karácsony Gergely, hogy jó állapotban adta tovább Zuglót az MSZP-s Horváth Csabának – hangzott el az M1 Híradójában.

„Garázsadó lesz Zuglóban. Az ötlettel egyszer már 2015-ben is előálltak a szocialisták. Most be is vezetik” – ezt írta blogján a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselője. Várnai László számításai szerint garázsonként évente minimum 21 ezer forintot kell fizetni a kerületben élőknek.

Egy kétautós garázs után pedig szerinte több mint 50 ezer forint lehet az új adó Zuglóban. De nemcsak ezt szavazta meg az MSZP-s Horváth Csaba vezette baloldali testület a legutóbbi közgyűlésen. Tizenöt százalékkal emelik az építményadót, a telekadót és az idegenforgalmi adót is.

Míg Horváth Csabáék maguknak gátlástalan fizetésemeléssel, a lakosságnak adóemeléssel kezdtek – erről korábban beszélt Borbély Ádám, aki a XIV. kerületben önkormányzati képviselő. A politikus szerint Zuglót már Karácsony Gergely vezetése idején is pénzszivattyúként használta a baloldal, most pedig még jobban rákapcsoltak.

Az önkormányzat sajtóreferense azt írta, a törvényi kereteket ki nem használó döntés a szükségszerű működés feltétele volt, amely a lakosságot nem, vagy csak minimális mértékben érinti.

Zugló mellett Pestszentlőrincen is

az adóemelés volt az egyik első döntése az új baloldali önkormányzatnak

– erről már a Magyar Hírlap írt. Példaként említik az építményadót, amelynek mértéke 47 százalékkal nő. A XVIII. kerület korábbi polgármestere, Ughy Attila a lapnak azt mondta: az emelés elsősorban a helyi vállalkozásokat érinti hátrányosan. Úgy fogalmazott, hogy „Szaniszló Sándorék ezzel a kis egzisztenciákat teszik tönkre”. A képviselő-testület egyik kormánypárti tagja pedig azt mondta, hogy az előző kerületi vezetés stabil költségvetéssel adta át az önkormányzatot, ezért is érthetetlen a döntés. A mostani vezetés indoklása szerint viszont a vállalkozásoknak is magasabb szinten kell hozzájárulniuk a közösségi kiadásokhoz.

„A baloldali városvezetés máris lapátolja magának a pénzt” – ezt már a kispesti önkormányzat működéséről mondta a Fidelitas budapesti elnöke. Borbély Ádám internetes videójában pontos számokat is közölt a XIX. kerületi adóemelésekről.

„Egy 100 millió forintos adóemeléssel kezdtek, 22 százalékkal emelik az építményadót, 12 százalékkal pedig a telekadót és még csak a ciklus elején tartunk. Üzenjük a baloldalnak, hogy a lakosság pénze nem arra való, hogy a saját zsebüket tömjék ”– mondta a Fidelitas elnöke.

A szocialista polgármester, Gajda Péter a döntést azzal indokolta, hogy Kispest forráshiányos kerület. Borbély Ádám a videójában pedig felidézte, hogy a baloldali kispesti önkormányzati képviselő, Lackner Csaba volt az, aki egy két hónapja nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: az a kerületi politikus, aki képtelen megszerezni évi száz millió forintot, az hülye.

A címlapfotó illusztráció.