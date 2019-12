Ellenzéki pénzszórás a budapesti kerületekben

Brutális túlköltekezésbe kezdtek az ellenzéki irányítás alá került kerületi önkormányzatok Budapesten. Mivel megtöbbszörözték az alpolgármesteri posztok számát, ezért több mint egymilliárd forintba fognak kerülni a polgármesterek és helyetteseik egész Budapesten. Van olyan kerület, ahol 66 millió forintot költenek a kerületvezetők béreire. A költekezésben élen jár a DK-s László Imre vezette Újbuda és a szocialista Horváth Csaba irányította Zugló. Az ügyet bemutató 24.hu úgy fogalmazott: tízmilliókat lehetett volna öt év alatt spórolni, ha nem kell kielégíteni minden párt igényeit – közölte az M1 Híradója.

„Évi egymilliárdba kerülnek az új kerületi vezetők” – ezzel a címmel közölt cikket a 24.hu. A portál arról írt, hogy több kerületben is megnövekedett az alpolgármesterek száma, főleg ott, ahol az ellenzék győzött.

Abszolút rekorder Óbuda, ahol az MSZP-s Kiss László mellett két szocialista, egy DK-s, egy momentumos és egy LMP-s alpolgármesternek is jutott hely. A korábbi fideszes városvezetőnek, Bús Balázsnak egyébként elég volt három helyettes.

Bőkezűen osztott a főállású alpolgármesteri helyeket a DK-s László Imre

Újbudán a DK-s László Imre is bőkezűen osztotta a főállású alpolgármesteri helyeket, itt az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is kapott egy-egy helyettesi pozíciót. A XVIII. kerületben az MSZP-s Szaniszló Sándor mellett is négy alpolgármester dolgozik, szocialista, DK-s, LMP-s és párbeszédes helyettese is van.

Az alpolgármesterek számát tekintve pedig Zugló is az élmezőnybe tartozik, a szocialista Horváth Csabától is kapott helyet az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is. A XIV. kerületben pedig az ellenzéki képviselők is jól jártak, a bizottsági és tanácsnoki pozíciók jó részét ők foglalják el, amivel plusz pénz is jár.

A legnagyobb mértékben a II. kerület új vezetője, Őrsi Gergely többszörözte meg az alpolgármesterek számát Budapesten. Az előző ciklusban a kormánypárti Láng Zsolt egy helyettessel dolgozott, az új kerületvezető azonban négy alpolgármesterrel vágott neki a munkának.

Van azonban olyan kerület is, ahol csökkent az alpolgármesterek száma, például a XII. kerületben, ahol a fideszes Pokorni Zoltán megelégedett egy helyettessel.

Az idén megválasztott tisztségviselők együtt több mint egymilliárd forintot keresnek majd egy év alatt

A 24.hu számításai szerint a fővárosi kerületekben a polgármesteri és alpolgármesteri fizetésekre mindezek alapján évente több mint 300 millió forinttal több megy el, mint az előző ciklusban. Míg korábban ez nem érte le a 700 millió forintot, az idén megválasztott tisztségviselők együtt több mint egymilliárd forintot keresnek majd egy év alatt.

Az ellenzéki kerületek pedig nem csak az alpolgármesteri pozíciók kiosztásában, de a költésekben is élen járnak. László Imre költi a legtöbbet Újbudán a saját és helyettesei bérére évente, több mint 66 millió forintot. A négy alpolgármester fizetése 928 és 979 ezer forint között változik, ehhez jön még a 140-150 ezer forint körüli költségtérítés minden hónapban.

Ugyanerre Zuglóban, Óbudán, Kőbányán vagy éppen a XVIII. kerületben 63 millió forintot költenek a 24.hu adatai szerint.

A főpolgármester mellett is több helyettes dolgozik, mint korábban. Míg Tarlós István három ilyen pozíciót osztott ki, Karácsony Gergely ezt ötre emelte. A főpolgármester-helyettesek a DK-s Gy. Németh Erzsébet, a szocialista Tüttő Kata, a párbeszédes Kiss Ambrus és Dorosz Dávid, valamint a Momentum színeiben politizáló Kerpel-Fronius Gábor is több mint 1,3 millió forintot vihet haza havonta.