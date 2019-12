Dugódíjat akar bevezetni Karácsony Gergely

Felmérés készül a fővárosban a dugódíjjal és a dízel járművek kitiltásával kapcsolatban. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy több vállalkozás is kapott már ilyen kérdőívet, a válaszokra a fővárosi önkormányzat lehet kíváncsi. Karácsony Gergely főpolgármester az utóbbi hetekben többször is megerősítette, hogy ha rajta múlik, lesz dugódíj, de azt ígéri, mindenképpen megkérdezik a budapestieket is – hangzott el az M1 Híradójában.