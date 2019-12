Magyar Nemzet: Az NGO-k segítették az ellenzék kampányát

Az NGO-k is beszálltak az ellenzéki kampányba, és több helyen meghatározó szerepet játszottak az ellenzéki győzelemben – erről írt a Magyar Nemzet. Az elmúlt években több civil vagy civilnek mondott szervezet, alapítvány is aktívan részt vett például a kormányellenes tüntetéseken is. Ezek a szervezetek rendre vettek fel esetenként százmilliós támogatásokat Soros György alapítványaitól, és következetesen buzdítottak a választási részvételre is – hangzott el az M1 Híradójában.