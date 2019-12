Nézőpont: Momentum-hiba a külhonban

A magyar felnőtt társadalom 53 százaléka nem tartja elfogadhatónak azt, hogy magyarországi politikusok a környező országokban ne a határon túli magyar képviselők vagy pártok mellett álljanak ki. A Momentum vezetői tehát hibáztak taktikázásukkal, egyetlen reményük az lehet, hogy erről a magyarok többsége nem hallott. A Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készített reprezentatív közvélemény-kutatást a román és a szlovák politikusok favorizálásáról a határon túli magyarokkal szemben.

Fotó: Nézőpont Intézet

Nagy port kavart a politikai nyilvánosságban, hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr András és EP-képviselője, Donáth Anna is nemzetközi szövetségesük és nem az erdélyi és felvidéki magyar jelöltek támogatása mellett kampányolt. Taktikázásukkal szembekerültek a magyarok többségével. Arra a kérdésre, hogy elfogadható-e, ha magyarországi politikusok „nem a határon túli magyar politikusok vagy pártok mellett állnak ki?” az összes megkérdezett 53 százaléka válaszolt nemmel és csak 34 százaléka igennel.

Érdekes, hogy a magukat Momentum szimpatizánsnak mondók 50 százaléka szerint is elfogadhatatlan a határon túli magyar politikusoktól megtagadott támogatás, s csak 42 százalékuk szerint elfogadható.

A két Momentum-vezető tehát komoly politikai hibát követett el akkor, amikor európai szövetségi politikájuknak alárendelték a nemzeti érdekvédelem ügyét. A következő országgyűlési választáson nem lesz könnyű dolga a liberális Momentumnak a határon túli magyar szavazatok gyűjtésekor és a pártelnök ősszel kinyilvánította célja, a Fidesz-szavazók elcsábítása is aligha sikerül majd ezzel a politikával. Sőt, a liberális pólus megalapítása is nehézségbe ütközhet, mivel a kinézett partnerpártok szavazói még a Momentumnál is jobban ellenzik a nem magyar jelöltek támogatását. Az LMP-támogatók 67 és a Jobbik-szimpatizánsok 63 százaléka mondta ezt – áll a felmérésben.

A képet azonban pár dolog árnyalja – olvasható a Nézőpont Intézet közleményében. A fiatal, 30 év alatti választók fele-fele arányban (46 és 45 százalék) gondolják, hogy lehet, illetve nem lehet mást, mint a magyarokat támogatni. A 60 év feletti időseknek ugyanakkor 60 százaléka elkötelezett a határon túli magyar politikusok támogatása mellett. Szintén elgondolkodtató, hogy Fekete-Győr kijelentéséről a magyaroknak csak a 38 százaléka hallott, 60 százaléka nem. A 30 év alattiaknak csak 17, míg a 60 év felettieknek 61 százaléka hallott az ügyről. Így összességében a nagy politikai hiba közepes méretű politikai kárt okozhat a liberális pártnak.

A közvélemény-kutatás 2019. november 25. és 29. között készült, 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék.

A címlapfotó illusztráció.