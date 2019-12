Elemző: Példátlan, hogy egyes portálok listázzák az előadók nemi identitását

Példátlannak nevezte a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hogy a hazai és külföldi balliberális portálok a műsorok és előadók nemi hovatartozásának listázásától sem riadnak vissza annak érdekében, hogy lejárassák Magyarországot. Deák Dániel szerint a hazug narratíva terjesztése bevett gyakorlat a baloldali sajtóban: ez történt most is, amikor az MTVA-t homofóbiával vádolták, amiért jövőre nem vesz részt az Eurovíziós Dalversenyen. A közmédia visszautasította a vádakat – közölte az M1 Híradója.

„Az Eurovíziós Dalfesztivál csak ürügy, hogy a balliberális média egy hazug narratívát építsen fel Magyarországról” – erről beszélt a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Deák Dániel rámutatott, bevett eszköz, hogy a hazai baloldali újságírók külföldi újságokban publikálnak lejárató cikkeket, amiket a nemzetközi média kritika nélkül terjeszt.

Ez történt most is, amikor a brit The Guardian cikkét kezdték terjeszteni a külföldi és hazai portálok. A lap névtelen forrásokra és spekulációkra hivatkozva arról írt, hogy Magyarország az egyre erősödő LMBTQ-ellenes retorika miatt nem indul az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Az itthoni baloldali portálok a Guardian írásaként vették át a cikket, pedig azt valójában az a Garamvölgyi Flóra írta Budapestről, aki korábban a Népszava munkatársa volt.

„A hazugság soha nem válik igazzá” – így reagált pénteken a közmédia. A közlemény szerint beigazolódott, hogy éppen a liberális online média az, amely számon tartja bizonyos produkciókban a szereplők szexuális beállítottságát. Az MTVA úgy fogalmaz, hogy a sánta kutya média mindent megtesz azért, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet a közmédiával szemben keltett botrányos hazugságról.

Deák Dániel szerint ráadásul azzal, hogy a rendezvényt szexuális hovatartozás szerint tartják nyilván éppen ők listázzák az előadókat. Elemzők szerint az is érdekes, hogy éppen azok a portálok kritizálják most a közmédiát, amelyek korábban „gagyinak” vagy „nyáltengernek” nevezték az Eurovíziós Dalfesztivált.

A címlapfotó illusztráció.