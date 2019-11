DK: A közgyógyellátási jogosultságot a nyugdíjemelések arányában kell felemelni

A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság összegét a nyugdíjemelések arányában növelje.

Dávid Ferenc közgazdász, a DK szakértője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, közgyógyellátásra azok a nyugdíjasok jogosultak, akiknek a járandósága nem haladja meg a minimálnyugdíj 150 százalékát, vagyis a havi 42 ezer 750 forintot. Hangsúlyozta, hogy a minimálnyugdíj már évek óta nem emelkedett, ezért a közgyógyellátásra való jogosultság szintje sem változik.

A nyugdíjemelések miatt azonban ezrek, vagy akár tízezrek is kieshetnek ebből az ellátásból – tette hozzá. Ezt a helyzetet rövidtávon úgy lehetne megoldani, ha a nyugdíjemelkedéssel azonos mértékben emelnék a közgyógyellátás határát – jelentette ki.

A hosszú távú és átfogó megoldás az lenne, ha a legkisebb öregségi nyugdíjat emelnék fel 35-40 ezer forintra, mert akkor ennek a magasabb összegből számolnák a közgyógyellátási jogosultságot – érvelt a politikus.

Külön kiemelte, hogy a közgyógyellátásra nem csak nyugdíjasok, hanem sok olyan halmozottan hátrányos helyzetű család is jogosult, amelyek tagjai közfoglalkoztatottként dolgoznak vagy minimálbérből élnek. Egy pár ezer forintos minimálbéremelés esetén ők is tízezreket is veszíthetnek azzal, hogy nem lesznek jogosultak az ellátásra – mondta.

