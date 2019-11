Hangfelvétel készülhetett arról, hogy zsarolni próbáltak a Borkai-felvételekkel

Hangfelvétel készülhetett arról, hogy zsarolni próbálták a róla készült kompromitálló felvételekkel Borkai Zsolt volt győri polgármestert. A héten derült ki, hogy több gyanúsítottja is van már az ügynek, egyikük, Póczik József a sajtónak is nyilatkozott. Elismerte, hogy elvitte a fotókat Borkai Zsoltnak, de cáfolja, hogy zsarolta volna. Póczik József az előző választáson a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje volt Győrben, és más szálon is kötődik Gyurcsány Ferenc pártjához – közölte M1 Híradója.