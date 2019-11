Szívesen befogadja a dél-budai szuperkórház projektet Budafok-Tétény

Befogadja a kormánypárti vezetésű XXII. kerület a dél-budai szuperkórházat, ha az ellenzéki kézbe került XII. kerületnek nem kell a kórház. A XI. kerületben Gyurcsány Ferenc párttársa, egy korábbi kórházigazgató, László Imre nyerte a polgármester-választást. Ő hirdetett gyakorlatilag kórház-stopot, amikor arról beszélt, hogy nem a kormány által tervezett szuperkórházra költene pénzt, hanem más fejlesztésekre. A szuperkórház – a tervek szerint – több mint egymillió ember ellátását biztosítaná. Civilek aláírást gyűjtenek a kórházért – derül ki az M1 Híradójából.

Újbudán, egy használaton kívüli füves területen épülne fel a tervek szerint a dél-budai szuperkórház, több mint 250 milliárd forintból. Ezer ággyal és a legmodernebb műszerekkel szerelnék fel. Tartozna hozzá autópályalehajtó és a közösségi közlekedést is úgy alakítanák ki, hogy elérhető legyen autóbusszal és a metróval is. A beruházást a XI. kerület új vezetése azonban nem támogatja. László Imre polgármester még kedden arról beszélt, racionálisabban is fel lehetne használni a beruházásra szánt összeget, például két másik intézmény fejlesztésére.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány petíciót juttatott el Újbuda DK-s polgármesterének. Ebben azt írják: orvos szakértők, köztük neves professzorok is értetlenül szemlélik a XI. kerületi polgármester hezitálását a szuperkórház megépítésével kapcsolatban. Mint fogalmaznak, az állampolgárok felháborodását jelzi, hogy pár nap alatt több mint ötezren írták alá a támogatói ívet. Petíciójuktól azt remélik, hogy László Imrét a szakmai érvek átsegítik a politikai érdekek meredek falán.

Lomnici Zoltán, a civil szervezet szóvivője az M1-en azt mondta: elvárható, hogyha a kormánynak van egy egészségügyi életpálya modellje, akkor annak az ellenzék ne tegyen keresztbe. „A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány honlapján illetve közösségi oldalán megtalálható ez a petíció és egyetlenegy üzenet van, hogy az ellenzéki politikusokat rászorítsuk két dologra: az egyik, hogy tartsák be az ígéreteiket, illetve az egészségügyet ugyanúgy kezeljék prioritásként, mint ahogy a jelen állás szerint füllentették a kampányban, a második dolog viszont az, hogy nem szabad visszahozni a Demszky-Gyurcsány korszakot, mert hatszázmilliárdot akkor kivontak az egészségügyből” – fogalmazott a a civil szervezet szóvivője.

Újbuda DK-s polgármestere csütörtöki közleményében ismét arra utalt, hogy a pénzt másképp is el lehet költeni. Úgy fogalmazott: nem a beton és nem az épület az egészségügy, hanem jól fizetett orvosok, ápolók, modern eszközök együttes, összehangolt szolgáltatása.

Ha Újbudának nem kell, Budafok-Tétény szívesen befogadja a dél-budai szuperkórházat – közölte a XXII. kerület önkormányzata. Karsai Ferenc, kormánypárti polgármester szerint jól előkészített és szakmailag alátámasztott beruházásokat csak azért blokkolni, mert politikailag ez az érdekük, felelőtlenség. Ezért kezdeményezik az új helyszín kijelölését.

