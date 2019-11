Sokkal több a lehetőség a magyar–horvát kapcsolatokban

Sokkal több lehetőségünk van, mint amit kihasználunk a magyar–horvát gazdasági kapcsolatokban – jelentette ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pénteken Nagykanizsán.

Parragh László a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezet magyar–horvát gazdasági konferencián úgy fogalmazott, csaknem ezer éve egymás mellett élünk, ugyanazok a gondok nyomasztanak bennünket, mégsem használjuk ki a lehetőségeinket. Magyarország gazdasági kapcsolata Szlovákiával és Romániával nagyságrendekkel jobban működik, mint Horvátországgal, kevés, ha ellátogatunk a tengerpartra – vélekedett a magyar és horvát határ menti térség önkormányzati és kamarai vezetői, fejlesztési szakemberei részvételével zajlott konferencián.

A kamarai elnök arról is beszélt, a magyar gazdaság mutatói ma kivétel nélkül Európa élvonalában vannak, kérdés, hogy miként tudjuk ezt a fejlődést fenntarthatóvá tenni.

A parlament három napja fogadta el a szakképzésről szóló új jogszabályt

Kitért arra is, hogy a parlament éppen három napja fogadta el a szakképzésről szóló új jogszabályt, amelynek értelmében a hároméves szakképzés mellett visszatér az ötéves technikum intézménye, ahonnan egyetemre mehetnek a diákok. Ma a szakmát szerzők 48 százaléka helyezkedik el a szakmájában, 32 százaléka továbbtanul és 10 százalék körüli a lemorzsolódás – jelezte.

Parragh László kelet-közép-európai térségben egyedülálló lépésként értékelte, hogy a magyar szakképzésben lévő diákok egyből munkaviszonyban lépnek majd be a cégekhez, amivel fix havi jövedelmet és állami támogatást is kapnak, így amikor elérik a nyugdíjas éveiket, akkor tényleges nyugdíjat kaphatnak.

Említést tett arról, hogy az országos képzési jegyzék átalakításával az eddigi több mint 800 szakma száma 174-re csökken. Hozzátette, hogy az átalakítás kapcsán óriási vita volt, ez az erőteljes beavatkozás a rendszerbe nagyon sokaknak nem tetszik. Ha Németország 172 szakmával jól tud működni, akkor mi sem lehetünk túl rosszak 174 szakmával – jegyezte meg.

Jelentős mértékben fejlődött a horvát–magyar gazdasági együttműködés

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi feladatokért felelős államtitkára a térség országgyűlési képviselőjeként arról beszélt, hogy az elmúlt 9-10 évben jelentős mértékben fejlődött a horvát–magyar gazdasági együttműködés. A magyar export 2014 óta 45 százalékkal, az import 52 százalékkal emelkedett, elérve az 530 milliárd, illetve közel 200 milliárd forintot.

A határon átnyúló európai uniós pályázatok nagyon komoly segítséget adtak ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői megtalálják egymással a kapcsolatokat, s a vállalkozások megerősítésére magyar költségvetési forrásokat is tudtak fordítani.

A jó együttműködéshez azonban megfelelő infrastrukturális fejlesztések is kellenek, ezek egyike a Murakeresztúr és Kotor között tervezett közúti híd, ami 50 kilométeres kerülő helyett 5-6 kilométeres távolságra hozza a Mura két oldalán élőket – jegyezte meg az államtitkár.

Már az első körben 208 pályázatot nyújtottak be

Veljko Radic, a horvát Regionális Fejlesztés és Európai Alapok Minisztériuma osztályvezetője a határon átnyúló programokat ismertetve beszélt arról, hogy a nyolc horvát és három magyar megyét, összesen 2,2 millió lakost érintő térségben a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban 60,8 millió euróra lehetett pályázni. Már az első körben 208 pályázatot nyújtottak be, ebből 53 projekt nyert finanszírozást, míg a második körben – amelynek értékelése a jövő év elejére fejeződik be – 162 pályázó jelentkezett.

Polay József, a nagykanizsai kamara elnöke egyebek mellett arról adott tájékoztatást, hogy a kaproncai gazdasági kamarával közösen olyan pályázatot nyújtottak be, amely a digitális átállást segítené a két ország vállalkozásai számára. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának bevonásával átvilágítják a kiválasztott cégeket, kidolgoznak számukra egy programot, ami a kapcsolataik erősítését, az export növelését segíti, de virtuális piacteret is létrehoznának, ami a munkahelykeresést, beszállítók keresését is segíti a határ mindkét oldalán.