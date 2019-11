Továbbra is fennállnak az ellenzéki pártok közötti konfliktusok

Az önkormányzati választásra készülve az ellenzéki pártok egy időre félretették a nézeteltéréseiket, de október 13. után ismét a felszínre kerültek a feszültségek. Nemrég Gréczy Zsolt, a DK szóvivője írt üzenetet a Momentumnak közösségi oldalán, és arra figyelmeztette a pártot, hogy az együttműködés mindennél fontosabb 2022-re. A Momentum szerint nem ez most a legfontosabb, azt majd a választások előtt egy évvel kell napirendre venni.

A Momentum és a Demokratikus Koalíció (DK) között nem ez az első összezördülés, például Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc jogerősen elítélt ügyvédje reaktiválásának megítélése miatt is volt pengeváltás a két párt között, de a pesterzsébeti önkormányzati pozíciók szétosztása sem ment zökkenőmentesen.

Sokan ellenzik Gyurcsány Ferenc videóblogját

Továbbá több ellenzéki pártot is megoszt a DK elnökének videóbloggerkedése, a jobbikos Varga-Damm Andrea például „bohóckodásnak” tartja a dolgot, szerinte „a trendiség nem egyenlő a kormányképességgel”. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke pedig azt mondta, „nem arról kell beszélnie egy politikusnak, hogy kinek van haja és kinek nincs”. Az MSZP viszont úgy gondolja, Gyurcsány Ferenc jó taktikát választott.

Az önkormányzati választásokat megelőzőn és azt követően is folyamatos vitatéma volt mind a jobb- és mind a baloldalon, hogy a fiatalok körében hogyan állnak a pártok – erről beszélt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Ez azért fontos, mert aki a 2010 előtti időszakban politikailag aktív volt, arról a mai fiataloknak nincs tapasztalata – tette hozzá.

Közölte, a kutatások alapján ezen a területen

a Fidesz–KDNP toronymagasan vezet a biztos választók körében.

A Medián felmérése alapján a kormánypártok 35 százalékot tudhatnak magukénak, második helyen a Momentum vezet 16 százalékkal, a többi ellenzéki párt esetében jóval alacsonyabbak a számok, érdemben talán még a Jobbikot lehet megemlíteni – ismertette.

A Fidesz–KDNP a 30 és 40 év közötti korosztályban a legerősebb, és minden társadalmi korcsoportban vezeti a népszerűségi listákat. Deák Dániel szerint a kormánypártok ezzel néppárti jelleget öltenek magukra, míg a többi ellenzéki párt vagy a fiatalok vagy csak az idősek között népszerű – mutatott rá.

Új baloldal lenne a DK?

A DK új baloldalként szeretné magát feltüntetni, amely abból a szempontból igaz, hogy viszonylag új pártnak minősül, legalábbis a szocialistákhoz képest biztosan – fogalmazott Palóc André, a Századvég vezető elemzője. Elmondta, ugyanakkor meg kell vizsgálni a párt személyi összetételét is, ahol azt látjuk, hogy a legtöbb vezető politikus a 2010 előtti balliberális kormányzás meghatározó személye volt.

Véleménye szerint a párt összetétele alapján már nem lehet azt mondani, hogy új pártról van szó, de ideológiai szempontok alapján talán kijelenthető, hogy egy újfajta baloldaliság az, amit a DK képvisel. Hiszen gazdaságpolitikájában egyáltalán

nem képvisel klasszikus baloldali értékeket,

illetve az is újszerű, hogy ma inkább egy elitista pártot látunk szerkezetileg – mondta Palóc André. Hozzátette, struktúrájában is újnak számít, hiszen korábban arra még nem volt példa, hogy egy ember, sőt, most már egy házaspár – Gyurcsány Ferenc pártelnök és felesége, Dobrev Klára EP-képviselő – vezessen egy pártot.

Deák Dániel szerint ugyanakkor, ha csoportosítani kellene a pártokat aszerint, hogy melyik számít óbaloldalinak és újbaloldalinak, akkor a DK-t az előbbihez kapcsolná. Nemcsak azért, mert a vezető politikusok 2010 előtt hatalomra került személyek, hanem azért is, mert több párt is a DK nézeteivel szemben jött létre. Ilyen párt volt az LMP, a Karácsony Gergely vezette Párbeszéd, de a Jobbik is.

Mindig előjönnek a konfliktusok

Hozzátette, hiába beszélnek együttműködésről és egységes baloldalról az ellenzéki pártok, a közöttük fennálló feszültségek, nézetkülönbségek és konfliktusok továbbra is előjönnek. A legfeszültebb hangulat az MSZP és a DK között van, olyan helyeken kerülnek konfliktusokba, ahol közösen kellene irányítani az önkormányzatokat. Továbbá a Momentummal is vannak konfliktusok, ugyanis látható az a törekvés, hogy átvegye az irányítást a baloldalon – jegyezte meg.