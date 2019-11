Kovács Zoltán: Bár mindent megpróbáltak, a magyar ellenzék szégyenletes és ellenséges beavatkozása szánalmasan megbukott

Várhelyi Olivér vezetése alatt a bővítési portfólió erősíteni fogja az Európai Uniót – írta szerdán Twitter-üzenetében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, és bírálta a magyar ellenzéket, amiért akadályozta a magyar jelölt biztosi kinevezését.

„Bár minden megpróbáltak, a magyar ellenzék szégyenletes és ellenséges beavatkozása szánalmasan megbukott. Várhelyi Olivér a feladatra alkalmas emberként diadalmaskodott. Vezetése alatt a bővítési portfólió megszilárdítja a blokk erejét” – írta Kovács Zoltán.

Az államtitkár bízik abban, hogy az új, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság megállítja az illegális bevándorlást, és elsődleges feladatának fogja tekinteni a keresztény kultúra és magának Európának a megvédését.

Várhelyi Olivér hétfőn megkapta az Európai Parlament (EP) külügyi bizottsága jóváhagyását jelölésére, miután a frakciók koordinátorai kielégítőnek találták az írásbeli pótkérdésekre adott válaszait. Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete csütörtökön áttekinti az értékeléseket, ajánlásokat, majd várhatóan hivatalosan is lezárja a meghallgatásokat. A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, akkor erre november 27-én kerül sor. Ehhez arra is szükség van, hogy megállapítsák, annak ellenére van mód jogilag az új összetételű Európai Bizottság hivatalba lépésére, hogy a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormánya nem jelölt tagot a testületbe.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje.

A címlapfotó illusztráció.