Bevezetnék a dugódíjat Budapesten

Lesz dugódíj a fővárosban és a dízelautók közlekedését is korlátozzák – erről beszélt Karácsony Gergely egyik helyettese kedden. Nemrég a főpolgármester is mondott hasonlókat, de aztán finomította. A keddi interjú azonban egyértelműnek tűnik. Nyugati városokban is próbálkoztak hasonlóval, Németországban emiatt egyfajta „lázadás” tört ki a dízelkocsik tulajdonosai között. Magyarországon nagyjából 30 százalék a dízelautók aránya – közölte az M1 Híradója.