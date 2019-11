Bizonytalan a budapesti világbajnokságra készülő atlétikai park sorsa

Továbbra is bizonytalan a 2023-as budapesti világbajnokságra készülő atlétikai park sorsa. Az atlétikai szövetség vezetői hétfőn találkoztak Karácsony Gergellyel, de a főpolgármester még mindig nem adott végleges választ, hogy támogatja-e a versenyhez szükséges fejlesztéseket. A csepeli önkormányzat támogatja a rendezést, a XXI. kerületi testületben több ellenzéki képviselő is igennel szavazott. Ferencváros ellenzéki polgármestere viszont tiltakozik a beruházás ellen, miközben elismeri, hogy nem ért a sporthoz – közölte az M1 Híradója.

Tizenegy igen és öt nem szavazattal döntött úgy hétfő este a csepeli közgyűlés, hogy támogatja az atlétikai világbajnokságot, és a Csepelre tervezett atlétikai park megépítését. Borbély Lénárd, a kerület polgármestere is támogatta a döntést.

Szerinte új lendületet adna a kerületnek

a csarnokhoz kapcsolódó városfejlesztési program. Kialakítanának például egy 72 hektáros, azaz majdnem egy Margitsziget nagyságú közparkot, de felgyorsulhatna például a csepeli HÉV rekonstrukciója is.

A beruházás nem csak Csepelt, hanem Ferencvárost is érinti. A IX. kerülethez tartozik ugyanis az a rész, ahol felépülne az atlétikai park. A kerület ellenzéki támogatással megválasztott polgármestere szerint azonban luxus lenne megépíteni, mert később másra nem lehetne használni. Baranyi Krisztina egy tévéinterjúban azt is mondta, hogy nem ért a sporthoz, de érvekkel meg lehet őt győzni.

Baranyi Krisztinával ellentétben Karácsony Gergelyt talán már meg is győzték. A korábban stadionstoppot hirdető főpolgármester most közösségi oldalán számolt be arról, hogy hétfőn

konstruktív volt az egyeztetés az atlétikai szövetséggel.

Azt írta, az új városvezetés kiszámítható partnere minden olyan hosszú távon is fenntartható beruházásnak, amelynek költségei átláthatók és, amellyel nem csökken a zöldfelületek nagysága.

Karácsony Gergelyhez hasonlóan pozitívan nyilatkozott a budapesti vb pályázat ügyvezető igazgatója is. Gyulai Márton az M1-nek azt mondta, a főpolgármester is egyetértett abban, hogy a vb-hez kapcsolódó tervek

egyszerre szolgálják a sportág és Budapest érdekeit.

Ahhoz, hogy az atlétikai park és így a világbajnokság megrendezése végleg zöld utat kapjon, a Fővárosi Közgyűlés és Karácsony Gergely főpolgármester támogatása is kell. A budapesti közgyűlés legkorábban jövő héten dönthet arról, támogatja-e az atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódó beruházásokat.