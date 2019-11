Gál Kinga: Az új Európai Bizottság egyik legrátermettebb biztosa lesz Várhelyi Olivér

A munkáját hamarosan megkezdő új Európai Bizottság egyik legrátermettebb biztosa lesz Várhelyi Olivér – jelentette ki Gál Kinga fideszes EP-képviselő Brüsszelben szerdán, miután magyar biztosjelölt szükséges támogatást szerezett kinevezésének jóváhagyásához.

Várhelyi Olivér magyar biztosjelöltet az Európai Parlament (EP) külügyi szakbizottságában csütörtökön hallgatták meg. Hétfőn pedig megszerezte a szakbizottság jóváhagyását kinevezéséhez, miután a frakciók koordinátorai kielégítőnek találták az írásbeli pótkérdésekre adott válaszait.

Gál Kinga örömtelinek nevezte, hogy az EP külügyi bizottsága támogatta Várhelyi Olivér biztosi kinevezését, a bővítési portfólióra.

„Lehengerlő volt mindaz a szakmai tudás, rátermettség és európaiság, amit a meghallgatáson a biztosjelölt mutatott. Az új magyar biztos kiváló munkát fog végezni lényes és fajsúlyos pozíciójában” – fogalmazott.

Kiemelte, nem sikerült az ellenzéki képviselőknek, hogy a magyar érdekekkel szemben is elvitassák a biztosjelölt bővítési portfólióját. Nem sikerült megakadályozniuk kinevezését sem, hogy Magyarországnak egy kulcspozícióban szakmailag rátermett biztosa legyen.

Gál Kinga reményét fejezte ki, hogy az új uniós bizottság hamarosan elkezdheti munkáját, amely majd egybeesik minden magyar ember érdekével is.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy együttműködésre és a magyar érdekek kérlelhetetlen képviseletére készül az új Európai Bizottság tagjaival való kapcsolatában.

„Azok után, hogy immár nemcsak szóban, de írásban is megtagadta az orbáni politikát, továbbra is kiemelt figyelem fogja kísérni a magyar biztos munkáját, akinek egyetlen lépésnyit sem szabad majd el-, vagy letérnie arról az európai útról, amelyet az uniós szerződések és saját maga is megszabott a következő évekre” – fogalmazott.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője írásbeli nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy az új magyar biztos eloszlatja az azzal kapcsolatos kétségeket, hogy pártkatona volna, hogy a fölötte állók szolgálójából az alatta állók segítőjévé lesz.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője az egyik közösségi portálra feltöltött nyilatkozatában úgy fogalmazott, a hogy a magyar biztosjelölt láthatóan „jól megtanulta Orbán pávatáncát és kettős beszédét”.

„Egy dolgot biztosan megígérek, a DK EP-képviselői rajta tartják a szemüket. Ha Várhelyi hivatali ideje alatt megsérti a kötelező függetlenség szabályait, akkor azonnal kezdeményezni fogjuk a tisztségéből való felmentését” – tette hozzá a képviselő.