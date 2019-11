A miniszterelnököt kérdezték a parlamentben

Rendbontás, agresszió és trágárság egyetlen munkahelyen sem engedhető meg. Ha ezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, miért tehetnék meg a Jobbik képviselői – így válaszolt Orbán Viktor a jobbikos Jakab Péternek, aki az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szigorúbb szabályokról kérdezte a miniszterelnököt. A kormányfő több más ellenzéki politikustól is kapott kérdéseket a mai ülésen. Orbán Viktor az uniós támogatások miatt fizetendő korrekcióról szólva rámutatott, hogy az eddigi legnagyobb szabálytalanságot a 4-es metró szerződéseinél tárták fel, amelyeket a baloldali kormányok ideje alatt kötöttek – hangzott el az M1 Híradójában.

A parlamenti szabályok szigorításával foglalkozó törvényjavaslatot is kritizálta Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője.

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában hangsúlyozta, az ellenzék trágárságot, rendbontást és agressziót hozott be az ülésterembe, ami nem jó. „Komolyabb következmények kellenek. Rendbontás, agresszió és trágárság egyetlen munkahelyen sem engedhető meg. Ha ezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, miért tehetnék meg a Jobbik képviselői?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Több ellenzéki képviselő is kérdezte a miniszterelnököt arról, hogy az Európai Unió hét operatív programban is talált hiányosságokat. A politikusok – köztük Gréczy Zsolt is – azt állították, hogy mindez 700 milliárd forintjába kerül majd a magyaroknak. A DK-s politikus szerint ezt nem a magyar embereknek kellene kifizetniük. Orbán Viktor válaszában hangsúlyozta,

nem büntetésről van szó, hanem kiigazításról.

A miniszterelnök arról beszélt, a baloldalnak először a saját dolgaival kellene elszámolnia. „Visszatérve ellenben arra a javaslatra, hogy ki mit fizessen be, itt van azonban valóban büntetési tétel alatt egy nagyon kirívó eset: 4-es metrónak hívják. Az önök kormányzása alatt történt, esetleg fizessék be önök” – mondta Orbán Viktor.

Schmuck Erzsébet, az LMP frakcióvezető-helyettese szerint a kormány csak a szavak szintjén támogatja a környezetvédelmet, forrást alig fordít rá.

„Fontos mondat, hogy nem elegendőek a szép szavak” – hangsúlyozta a kormányfő, aki ennek kapcsán a főváros klímavészhelyzeti tervét hozta fel. „Múltkor, amikor kérdezett akkor is mondtam önnek, hogy

alig várom, hogy a főváros elfogadja a klímavészhelyzetre vonatkozó tervét, intézkedéseket hozzon,

és ami jó, azt utána nemzeti szintre emelhessük. Kár, hogy egyetlen ilyen döntés sem született”– mondta a miniszterelnök.

Az MSZP-s Harangozó Tamás a köztársasági elnök fizetésének megemelését kérte számon a miniszterelnökön. Orbán Viktor válaszában kitért arra, hogy az önkormányzati választások óta csak néhány hét telt el, ezalatt a szocialisták a saját fizetésüket megemelték.

„Azt látom, hogy a Gyurcsány-korszak embereit visszahozták, élükön Draskovics miniszter úrral. Aztán azt látom, hogy Havas Szófiát, aki az ötvenhatos forradalmárokat nácikhoz hasonlította, sikerült visszahozni a városházára, aztán azt látom, hogy egy büntetőügyben elítélt és eljárás alatt álló ügyvédet, egy bizonyos Czeglédyt folyamatosan megbízásokkal tüntetnek ki. Söprögessenek a saját házuk előtt, uraim” – mondta Orbán Viktor.

Harangozó Tamás a magánnyugdíjpénztári megtakarításra vonatkozó kérdése kapcsán a miniszterelnök azt hangsúlyozta: a szocialisták kormányzásuk alatt elvettek egyhavi nyugdíjat. Ezzel szemben a kormánynak van egy megállapodása a nyugdíjasokkal, miszerint a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, amíg polgári kormány van Magyarországon.