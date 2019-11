Negatív következményei lehetnek, ha a magyar ellenzék a saját hazáját támadja

A momentumos Cseh Katalin néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy az amerikai kongresszus elé viszi a magyar jogállamiság kérdéseit. A Momentum EP-képviselője elmondta, az Egyesült Államok Kongresszusának szerdai meghallgatására tájékoztató anyagot küldött, amelyben világossá tette, a világ közvéleménye nem maradhat közömbös a demokratikus jogsértésekkel kapcsolatban.

Az, hogy az egyébként kis támogatottságú hazai pártok külföldön keresnek érdekérvényesítési lehetőségeket nem meglepő eset, ugyanis „a baloldal rendszeresen rátör saját nemzetére” – idézett Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédéből Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Csak Magyarországra jellemző

Elmondta, ez a felállás nemcsak a mostani időszakra jellemző, hanem már a korábbi években és évtizedekben is jellemző volt Magyarországon. Az aktuális baloldali, balliberális és progresszív politikusok vagy politikai tömbök sajnálatos módon Magyarországgal szemben politizálnak itthon és külföldön is – jelentette ki.

Cseh Katalin (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A leghevesebb politikai vitáktól hangos nyugat-európai országokban egyáltalán nem ismert az a viselkedés, hogy a hazai vitákat külföldre vigyék, vagy rágalmazzák egymást különböző fórumokon. Szerinte a magyar baloldalnál ez már szinte tradíciónak számít, és ismét annak látjuk a bizonyítékát, hogy nemzetközi szinten, egy jól felépített, társadalmi hálózatra hivatkozva és ezt felhasználva

megpróbálják a magyar szuverenitást és érdekeket lerombolni.

Nemcsak szimbolikus gesztusokról van szó, hanem nagyon súlyos politikai akciókról is. Példának említette azt az esetet, amikor a teljes össznemzeti konszenzust felrúgva magyar politikusok egy román jelölt mellett álltak ki Erdélyben, és nem pedig a saját nemzetük jelöltje mellett. De ide lehet sorolni azt is, hogy a momentumos Cseh Katalin most az amerikai kongresszushoz fordul.

Szánthó Miklós arról is beszélt, hogy az utóbbi kilenc évben a magyar ellenzéknek óriási munkája volt abban, hogy folyamatosan különböző uniós testületekhez rohangáltak Brüsszelbe, ezzel pedig részesei voltak a Magyarország szuverenitását sértő akcióknak. Ilyen akció volt például a Sargentini-jelentés elfogadása, a különböző kötelezettségszegő eljárások megindítása, de a Paks II. projektjét is folyamatosan támadták.

Negatív következmények

Az utóbbi akciónak főleg a párbeszédes Jávor Benedek volt a zászlóvivője, mint zöldpolitikus. A Paks II támadásával az atomenergia felhasználását ellenezte úgy, miközben klímavédelemről beszélt és különböző uniós fórumokon próbálta ellehetetleníteni ezt a kiemelten fontos nemzetstratégiai projektet.

Szerinte hosszú távon negatív következménye lesz annak, hogy a magyar ellenzék a saját hazáját támadja. Ezekkel a támadásokkal ugyanis a döntéshozatal lehetőségét próbálják meg elvonni a magyar emberektől, és az a céljuk, hogy bizonyos kérdésekben valamilyen nemzetközi fórum döntsön helyettük.

Szánthó Miklós elmondta, Magyarországon most egy olyan politikai képlet áll fenn, hogyha nem a Fidesz nyer meg valamilyen választást, akkor a Gyurcsány Ferenc szellemisége által vezetett baloldal tér vissza annak az összes következményével. Az egyik ilyen következmény, hogy

mindig valamilyen külső szemléletet látnak megfelelőnek,

például csak a Nyugat és a Kelet közötti alternatívákat látják, és valamelyikhez igazodni is akarnak – jegyezte meg.

A bevándorlás áll a háttérben

Azzal kapcsolatban, hogy a magyar ellenzék Várhelyi Olivér biztosjelöltet sem támogatta Brüsszelben, elmondta, úgy tűnik ezek a politikusok nincsenek tisztában azzal, hogy egy fontos uniós infrastruktúra működésének indulását gátolják.

„Azt sem szabad elfeledni, hogy a bevándorlást is támogatja a baloldal, és ez a kérdés áll a biztosjelöltek elutasításában is, ugyanis a magyar kormány bevándorlás-ellenes álláspontot képvisel továbbra is” – hangsúlyozta.