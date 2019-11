Egyelőre nem az valósult meg, amit Karácsony Gergely ígért

A múlt héten megalakult a Fővárosi Közgyűlés az új főpolgármester, Karácsony Gergely vezetésével. Az elmúlt napokban már az első találkozóra is sor került a kormány és a főpolgármester között, és a Főpolgármesteri Hivatalban számos kinevezés valósult meg. A nyilatkozatokból ugyanakkor egyelőre nehéz megállapítani, mi lesz a sorsa a tervezett vagy már épülő budapesti nagyberuházásoknak.

Karácsony Gergely munkáját a róla készült, önkormányzati választások előtt kiszivárgott hangfelvétel öt éven keresztül biztosan végigkíséri majd – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Emlékeztetett, Karácsony a felvételeken különböző modelleket vázolt fel annak kapcsán, hogyan lehet egy kerületet szétlopni.

Elmondta, az is ismert, hogy melyek azok a pártok, amelyek a baloldalon hajlamosak erre, és ez a pozíciók szétosztásában is tükröződött.

Egyelőre csak tisztogatás történt

Úgy véli, Karácsony Gergely személyében egy olyan „spirituális vezető” van a város élén, aki jól hangzó elveket és tételeket fogalmaz meg, a valóságban ugyanakkor eddig csak tisztogatás történt mind a fővárosban, mind pedig azokban a megyei jogú városokban, ahol az úgynevezett szivárványkoalíció vette át a hatalmat – mondta.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az önkormányzati választások óta eltelt időszak összellenzéki mozgása azt mutatja, hogy semmi sem változott, és ez ugyanaz az ellenzék, mint korábban – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. Szerinte hiába mondja azt az ellenzék, hogy megújul és új politikai kultúrát akar megteremteni, valójában

a múlt tért vissza, és ez ugyanaz a régi ellenzék.

Ezt mutatja az is, hogy kiket választott maga mellé az új főpolgármester. Szánthó Miklós felidézte, megválasztása előtt új érzésvilágról és új arcokról beszélt Karácsony, ám a valóságban az történt, hogy olyan emberek térnek vissza a politikai életbe, akik például a Demszky- és a Gyurcsány-korszak ideje alatt voltak meghatározó személyek.

Két oldal van a magyar politikai életben

Azt mondta, ha most végigtekintünk a magyar politikai struktúrán, elmondható, hogy két oldal van: az egyiken a Fidesz, a másikon pedig a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális oldal, s ebbe már a Jobbik is beletartozik Szánthó Miklós szerint. Megjegyezte, ha bármely választáson nem a Fidesz nyer, akkor a Gyurcsány vezette baloldal fog visszatérni, és ez rajzolódott ki az októberi önkormányzati választásokon is.

Lomnici Zoltán szerint A politikai életben elengedhetetlen a „terepismeret”, a szerződések megkötésénél, a vállalkozókkal való kapcsolattartásban, kinek van rutinja, kapcsolatrendszere és ismeretségi köre. Példaként a Kispesten kirobbant botrányt említette meg, ahol egy videófelvétel bizonyítja, hogyan működik ez a rendszer. A felvételen szó esik illegális pénzek kifizetéséről, közpénzek ellopásáról és korrupciós ügyekről is.

Erkölcsi és jogi kérdések

Sokan úgy gondolták, egy botrány azt eredményezné, hogy szakítanak az ilyen irányú gyakorlattal, és megpróbálnak a „tiszta kezek” politikája mentén haladni. Mégis azt látni, hogy továbbra is vannak olyan szerződések, amelyeknek már a megkötése erkölcsi és jogi kérdéseket vet fel, és becsületbe ütközik – fogalmazott Lomnici, hozzátéve, a megújulás ezen a területen is elmaradt.

Azoknak a politikusoknak a visszatérése pedig, akik a Demszky- és Gyurcsány-korszakhoz köthetők, Lomnici szerint valamilyen szinten

a választók becsapása is.

Hiszen azért szavaztak Karácsony Gergelyre az emberek, mert új arcokban és egy új csapatban hittek, a gyakorlatban azonban ez nem történt meg.