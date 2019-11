DK: Az országgyűlési törvény módosítása újabb lépés a diktatúra felé

A Demokratikus Koalíció a parlamenti rendszer megszüntetése és a diktatúra kialakítása felé tett újabb lépésként értékeli az országgyűlési törvény javasolt módosítását.

Arató Gergely a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A DK frakcióvezető-helyettese keddi, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormánypárti politikusok által benyújtott indítvány alapján a házelnök vagy a levezető elnök politikai értelemben „élet-halál urává válik”. A képviselőket akár hónapokra ki lehet tiltani az Országgyűlés és a Képviselői Irodaház épületéből, amivel lehetetlenné tehetik a munkájukat – hangsúlyozta Arató Gergely.

Kiemelte, büntethetővé válik minden olyan tevékenység, amivel az ellenzék eddig felhívta a figyelmet a Ház „antidemokratikus gyakorlatára”, egy sima bekiabálásért is súlyos büntetést kaphatnak a képviselők.

Az indítvány jelképes pontja, hogy megszünteti a képviselőknek azt a rendszerváltozás idejéből származó jogosítványát, hogy szabadon beléphessenek bármely közintézménybe és ellenőrizzék az ott folyó munkát. A Fidesz ezzel világossá teszi, hogy a kormány a demokratikus választói kontroll fölé helyezi magát, nem kér a nép és a nép képviselőinek az ellenőrzéséből – jelentette ki Arató Gergely.

Ez egy „pofa be!” törvény, a Fidesz az ellenzéki képviselők jogainak korlátozásával akar bosszút állni, mert a szavazók az önkormányzati választáson számos városban „piros lapot mutattak a korrupciónak és az úrhatnám hatalomgyakorlásnak” – fogalmazott. Szerinte elsősorban nem a képviselők jogai csorbulnak, hanem azoké a választóké, akik odaküldték őket az Országgyűlésbe.

Arató Gergely jelezte, levélben keresték fel az ellenzéki pártokat, akiknek azt javasolják, hogy közösen lépjenek fel az összes lehetséges fórumon az előterjesztés ellen. Hozzátette, hogy ez önmagában kevés, mert szükségük van a szabadságszerető magyarok támogatására is.

Kérdésre válaszolva azt mondta, csak kedd reggel látták a törvényjavaslatot és még nem fejezték be annak elemzését, ráadásul a többi párttal közösen akarják kialakítani a stratégiájukat. Abban azonban biztos volt, hogy nem csak a hazai és nemzetközi jogi eszközöket használják majd, de lesznek utcai demonstrációk és más típusú tiltakozások is.

Újabb kérdésre azt felelte, a képviselők eddig szabadon beléphettek a közintézményekbe és bármikor kérhettek információt. Most csak előzetes egyeztetés után lehet majd információt kérni, ami azt jelenti, hogy a politikusok semmilyen érdemi információt nem kapnak majd a közintézményektől – tette hozzá.

Kérdezték arról, hogy Zuglóban a DK kihátrált Horváth Csaba polgármester mögül a parkolási rendszer kibővítésének ügyében. Arató Gergely azt felelte, hogy nem ismeri az eset pontos részleteit, de egy politikailag ennyire kényes témában széles konszenzussal, az összes politikai erő bevonásával kell döntést hozni. Abban bízik, hogy a kerületben találnak mindenki számára megnyugtató megoldást – tette hozzá.

Kérdezték arról is, hogy a Momentum, a Jobbik és az LMP is bírálta, hogy két DK-s vezetésű önkormányzat is szerződést kötött a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával. A frakcióvezető-helyettes azt mondta, annak alapján kell egy ügyvédi irodával szerződést kötni, hogy az szakmailag alkalmas-e a feladatra. Biztos abban, hogy Czeglédy Csaba kiválóan alkalmas a feladatra és jó munkát fog végezni – jelentette ki. Hozzátette, a DK álláspontja szerint az ügyvéddel szemben koncepciós eljárás zajlik.

A politikust arról is faggatták, hogy Czeglédy Csaba alkalmazása miatt a Momentum elnöke is bírálta őket. Arató Gergely azt felelte, hogy tiszteletben tartja Fekete-Győr András véleményét, de az ellenzéki pártoknak alapvetően együtt kell működniük egymással, és ezt a sajtóban való üzengetés nem nagyon szolgálja.

Egy kérdést szerint kiemelkedően magas, 540 ezer forintos a zuglói baloldali önkormányzati képviselők illetménye, mert a baloldali politikusok kapták az összes bizottsági elnöki és tanácsnoki pozíciót. Arató Gergely azt mondta, hogy az alapállítás sem igaz, ugyanis a pénzügyi bizottságot Rozgonyi Zoltán, a Fidesz volt polgármesterjelöltje vezeti. Hozzátette, hogy a bizottsági elnökök és a velük azonos besorolásban lévő tanácsnokok a többi fővárosi kerületben is hasonló fizetéseket kapnak. Hangsúlyozta, hogy a szabályozást a fideszes többségű Országgyűlés alakította ki, ezek a fizetések pedig törvényi határokon belül vannak.

Faggatták arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés első döntései között nem szerepeltek Karácsony Gergely olyan korábbi vállalásai, mint például az antikorrupciós program, a Városháza park megnyitása, a fővárosi főkertész hivatalának létrehozása vagy a BKV ingyenessé tétele egyes társadalmi csoportok számára. Arató Gergely válaszolta: ez volt az első közgyűlés, Karácsony Gergely azonban még legalább öt évig főpolgármester lesz, a közgyűlés is ellenzéki többségű, és ezen idő alatt végre fogják hajtani a program többi pontját is.