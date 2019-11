Közép-Európa érdekeit a francia fél egyre jobban érti

Magyarország és Franciaország több fontos európai kérdésben egyetért – mondta telefonon Varga Judit igazságügyi miniszter, aki kedden Párizsban folytatott magas szintű tárgyalásokat.

A látogatás fő célja az volt, hogy részletesen megismertesse a magyar álláspontot az új, több éves európai uniós költségvetéssel kapcsolatban. Szó volt arról, hogy Budapest számára elfogadhatatlan a kohéziós pénzek csökkentése.

Bebizonyosodott, hogy ez a rendszer működik és továbbra is szükség van rá az új tagállamok felzárkóztatásához. A kifizetések a nagy tagállamok számára is hasznosak, mert a nettó befizetők a beruházások révén maguk is részesednek a hatásukból.

„Egyetértés volt abban, hogy a mezőgazdasági támogatások szintje se csökkenjen, ez Franciaországnak és Magyarországnak egyaránt fontos. Ha növelni sikerül őket, az ne a kohéziós alapok rovására történjék. Igazságos és egyszerű új költségvetésre van szükség” – mondta Varga Judit. Párizsban tapasztalható volt, hogy Közép-Európa érdekeit a francia fél is egyre jobban érti, ami fontos lesz a migrációs politika alakításakor is.

Környezetvédelmi területen a felek egyetértettek abban, hogy atomenergia nélkül elképzelhetetlen a széndioxid mente európai és globális gazdaság.

Az igazságügyi miniszter ismertette tárgyalópartnereivel – Amélie de Montchalin Európa-ügyi miniszterrel és Nicole Belloubet igazságügyi miniszterrel – azt a magyar álláspontot, hogy az úgynevezett hetes cikkelyről és a jogállamiságról folytatott eljárás megérett a lezárásra.

A nyitott kérdéseket az Európai Bírósággal tárgyaljuk meg. Elfogadhatatlannak tartjuk az úgynevezett jogállamisági kritériumok belefoglalását az új költségvetésbe, mert az egyértelműen politikai fegyvert adna az Európai Bizottság kezébe.

„A jogállamisági viták több jogi analízist, alkotmányossági elemzést és kevesebb politikát igényelnek. Az uniós alapszerződés szellemével ellentétben nem adhatunk a bizottság kezébe új eszközöket, amelyekkel vissza tud élni” – hangsúlyozta Varga Judit.