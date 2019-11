Jogsértések miatt megismétlik a polgármester-választást Jászberényben

Mind a 21 szavazókörben megismétli a polgármester-választást vasárnap Jászberény.

Gottdiener Lajos, Jászberény jegyzője az MTI-nek elmondta: az október 13-án induló mind a négy polgármester-jelölt ismétel november 10-én. A polgármesteri tisztségért indul Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület), Dobrosi Péter (Mi Hazánk), Magyar Levente (független) és Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), aki 2010 óta vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települést.

Jászberényben mintegy 21 500 ember szerepel a választói névjegyzékben – közölte a jegyző.

A választás megismétlésére azért van szükség, mert Szabó Tamás fellebbezést nyújtott be a helyi választási bizottság eredménymegállapító döntése ellen, amely szerint a megválasztott polgármester Budai Lóránt (Közösen Jászberényért Egyesület) lett. A területi választási bizottság az indítványnak helyt adva megállapította, hogy olyan súlyos jogsértések történtek, amelyek a választópolgárok akaratát és a választás eredményét is befolyásolhatták. E döntés ellen Szabó Tamás és Budai Lóránt is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, de ezeket a Szegedi Ítélőtábla elutasította.

Ismét választanak Kisberényben és Taranyban is

Újra az urnákhoz járulhatnak a választópolgárok Somogy megye két településén vasárnap: jogszabálysértés miatt Kisberényben a polgármester- és a képviselő-választást, Tarany 1-es szavazókörében a polgármester-választást kell megismételni.

A kisberényi önkormányzati választási eredményt a területi választási bizottság megsemmisítette és új választást írt ki, mert a községben csaknem megduplázódott a helyi lakcímmel rendelkező választásra jogosultak száma a szavazás előtti hetekben.

Sárhegyi Judit, a területi választási iroda vezetője korábban az MTI-nek elmondta, az eredetileg 128 nevet tartalmazó kisberényi névjegyzéken október 13-án már 252 helyi szavazásra jogosult neve szerepelt. Ez ilyen rövid határidővel csak az állandó lakcím megváltoztatásával történhetett, ami jogellenes, ha valaki az új címén nem életvitelszerűen lakik.

Taranyban mozgóurna nélkül bonyolítottak le mozgóurnás szavazást, és egy olyan ember is szavazott, akinek nem volt választójoga. A területi választási bizottság ezért megsemmisítette az 1-es szavazókör polgármester-választási eljárását.

A megismételt választásokon a korábbi jelöltek indulhatnak. Kisberényben a polgármesteri tisztségért hárman, a négy képviselői helyért tizenegyen versengenek, Taranyban négyen szeretnének településvezetők lenni.

A címlapfotó illusztráció.