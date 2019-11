A Gyurcsány-kormány több egykori minisztere is pozíciót kapott

A Gyurcsány-kormány több egykori minisztere és Demszky Gábor korábbi főpolgármester munkatársai kerültek pozíciókba a Karácsony Gergely vezette városházán. A hírek szerint nem is rossz fizetésekkel: a beosztásokhoz megállapított juttatások rendre jóval magasabbak, mint amiket Tarlós István idején fizettek – közölte az M1 Híradója.

Adócsökkentési programot jelentett be 2006-os újraválasztása előtt Gyurcsány Ferenc. Kormánya megalakulásának másnapján ezeket visszavonta. Kiderült az őszödi beszéd kiszivárogtatása után, hogy

a szocialisták hazudtak az ország gazdasági helyzetéről.

A folyamatos megszorítások és adóemelések ellenére a kormány óriási adósságba taszította az államháztartást. A 2006-ban készült felvételen Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, hogy a szocialisták akkor már két éve hazudtak a magyar választóknak.

„Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél–két évet” – fogalmazott akkor Gyurcsány Ferenc. Ez volt az az időszak, amikor Draskovics Tibor volt a pénzügyminiszter. A politikust Medgyessy Péter volt miniszterelnök nevezte ki 2004-ben, és 2005-ig töltötte be a pozíciót, ezután pedig Gyurcsány Ferenc jóvoltából a Magyar Villamosművek elnöke, később pedig igazságügyi miniszter lett.



Draskovics Tibor most a Budapesti Közlekedési Központ egyik vezetőjeként térhet vissza, ráadásul az egykori Gyurcsány-kormányból nem egyedüliként.

Az ellenzéki többségű új Fővárosi Közgyűlés kedden az alakuló ülésen döntött arról, hogy kik kerüljenek a fővárosi tulajdonú cégek vezetésébe és felügyelőbizottságába. A Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisztere mellett

pozíciót kapott Kolber István,

egykori fejlesztési miniszter, aki mostantól a fővárosi vagyonkezelő munkáját felügyeli majd.

Visszatér Atkári János is, aki először Demszky Gábor kabinetfőnöke, majd éveken keresztül helyettese is volt a Főpolgármesteri Hivatalban. Atkári a Demszky-korszakban Budapest pénzügyeiért felelt, mostantól pedig a Fővárosi Csatornázási Művek igazgatósági tagja lesz.

A Demszky-korszak meghatározó alakjai közül rajta kívül Lakos Imre is újra a fővárosi politika első vonalába kerül. Az SZDSZ korábban hivatali visszaéléssel is megvádolt egykori budapesti elnöke az új városvezetés jóvoltából a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatóságába került be.

Ugyanezt a pozíciót kapja Gál J. Zoltán, Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke és államtitkára is, aki az idei önkormányzati választás előtt

Karácsony Gergely kampányát is vezette.

Török Zsolt 2013 őszén a megrendezett választási csalást bemutató, hamis bajai videóbotrány után került háttérbe az MSZP-ben. Sokáig tagadta, hogy a szocialistáktól került volna ki a felvétel a Hvg.hu-hoz. Végül kiderült, mégis ők adták oda a hírportálnak. Török Zsolt a botrány közepén lemondott, később pedig egy Facebook-bejegyzésben panaszkodott arról, hogy az ügy miatt mindössze 66 ezer forintot keres.

Úgy tűnik, most Török fizetése is a sokszorosára emelkedhet, ugyanis az ellenzéki többségű közgyűlés kedden a városfejlesztési tanácsba delegálta. A testület egyúttal neki és a többi újonnan választott tisztségviselőnek is a Tarlós István vezette önkormányzathoz képest

jóval magasabb béreket szavazott meg.

A fővárosi cégek tagjainak fizetéséről a 444.hu és a 24. hu számolt be. Az ellenzéki hírportálok szerint Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter például 644 ezer forintot, Kolber István egykori fejlesztési miniszter pedig 322 ezer forintot kap majd ugyanazért a munkáért, amit elődeik feleannyi pénzért végeztek.

A 444.hu azt is megjegyzi, hogy az elmúlt években nőtt ugyan a minimálbér, de nem ennyivel. A 24.hu pedig úgy fogalmaz, „jól keresnek majd a Karácsony Gergely által rehabilitált szocialisták”.