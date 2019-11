Magyar Hírlap: sunyiban otthonról kocsival, látványosan a Városházáról busszal

Busszal érkezett a kormányülés helyszínére Karácsony Gergely. Már a buszon fotósok vették körbe, és a Budai Várban is fotósok és operatőrök várták, amikor leszállt a buszról. Néhány perccel később már közhírré tették az internetes oldalak, hogy busszal utazik a főpolgármester. Hasonló volt a helyzet október közepén, amikor Karácsony Gergely kerékpárral érkezett a Városházára. A Ripost szerint „mindez sunyi színjáték” – közölte az M1 Híradója.

A 16-os buszról szállt le Karácsony Gergely szerdán a Budai Várban. Az új főpolgármester a Karmelita Kolostorban tartott kormányülésre igyekezett. A jelenetet saját közösségi oldalán élőben is közvetítette. Ez a videó is azzal indult, ahogy

Karácsony tömegközlekedéssel érkezik,

miközben kamerák és fotósok vették körül. Az egyeztetés után szintén a közösségi oldalára írt összefoglalóját is úgy kezdte, „kiderült, hogy aki tömegközlekedéssel megy a Várba, hamarabb odaér, mint aki nagy fekete autóval.”

„Sunyiban otthonról kocsival, látványosan a Városházáról busszal” – Karácsony Gergely várbeli útjáról ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Hírlap. Az írásban több olyan fotóra is hivatkoznak, amelyeket a Ripost tett közzé szerdán.

Az egyik fotón például már nem egy buszmegálló, hanem egy autó felé tart Karácsony Gergely. A főpolgármesterről a Ripost mutatott be több olyan fotót, amelyeken egy volkswagen és annak sofőrje társaságában látható. A lap azt írja, hogy a képek szerda reggel készültek még azelőtt, hogy Karácsony látványosan buszra szállt volna.

A Ripost által közölt képeken az is látszik, ahogy

az autó Karácsony Gergely zuglói otthona előtt várakozik,

egy másik felvételen pedig ugyanez a jármű a Városháza udvarára fordul be. A portál úgy fogalmaz, „Karácsony Gergely ezután a szokásos parasztvakítással váltott át környezetvédő gyalogosra, aki csak buszozni vagy kerékpározni hajlandó.”

A cikk alapján ez történhetett három hete is, amikor Karácsony kerékpárral érkezett a Városházára, hogy átvegye az irodáját Tarlós Istvántól. Egy korábbi, akkor még miniszterelnök-jelölti kampányvideóban is azt hangoztatta, hogy ő olyan politikus, aki nem autóval jár a munkahelyére.

A Ripost szerint viszont „Karácsony Gergely már akkor is sofőrrel furikáztatta magát, amikor a kampányban harsányan hirdette, hogy kerékpárral közlekedik, és már ekkor is minden reggel szolgálati sofőr ment érte.”

A cikk szerint az autó menetrendszerűen érkezik a főpolgármesterért háromnegyed hét környékén, tesz néhány kört a ház körül, amíg

a sofőr ellenőrzi, nincsenek-e újságírók a környéken,

majd egy közeli ház kapujánál parkol le, Karácsony csak ezután száll be. Így a portál szerint miközben a főpolgármesterről eddig is sorra készültek a buszos és kerékpáros képek, a hátsó utcákban konspirálva mindig átült a szolgálati autóba.

Nem ez lenne az első eset, hogy ez kiderül. A választások előtti kampányhajrában a 888.hu írta meg Karácsony Gergelyről, hogy „Zugló Lance Armstrongja négy kerékre váltott.” Karácsony Gergely akkor saját közösségi oldalán maga ismerte el, hogy egy bérelt gépjárművel közlekedik, de azt írta, hogy csak a kampány utolsó heteinek sűrű programjai miatt bérelt egy skodát és sosem volt hivatali autója.

A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén ugyanakkor arról is döntöttek, hogy a főváros neki és mind az öt helyettesének is

biztosítja a hivatali gépjárművet,

amit az ellenzéki politikusok meg is szavaztak maguknak. Az erről szóló előterjesztésben az is szerepel, hogy az autókat nem csak hivatali, hanem személyes célra is használhatják.

Az M1 levélben kérdezte a főpolgármestert arról, hogy mindezt hogyan egyezteti össze a sokat hangoztatott zöld Budapestet hirdető programjával, és hogy mióta vesz igénybe titokban sofőrös szolgáltatást, miközben a sajtóban azt a látszatot kelti, hogy kerékpárral közlekedik. Karácsony közösségi oldalán reagált. Azt írta, „a Városháza legkisebb autóját használja.” Azt ugyanakkor elismerte, valóban előfordul, hogy autóval megy a dolgára.