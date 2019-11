Már az alakuló ülés napján szétesett az ellenzéki egység

Voltak olyan javaslatai Karácsony Gergelynek, amit nem is minden ellenzéki képviselő szavazott meg. Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester pedig kifakadt az interneten, hogy egyetlen fővárosi bizottságba se került be, miközben egy bukott szocialista politikus kapott ilyen pozíciót – közölte az M1 Híradója.

Szeptemberben még együtt érkezett egy kampányrendezvényre Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely. Az ellenzék őt indította Ferencvárosban. Végül Baranyi Krisztina lett a polgármester 57,5 százalékkal.

Három hét telt el a választás óta. A kedden megalakult Fővárosi Közgyűlésnek polgármesterként Baranyi Krisztina is tagja, de végül nem kapott bizottsági helyet,

így nekiment az ellenzéki pártoknak.

A Facebookon azt írta, azért nem lesz majd bizottsági helye, mert a most Budapestet vezető pártok nem tartották érdemesnek rá. Baranyi Krisztina azt is írta, hogy a pozíciókról szóló előterjesztéseket nem is szavazta meg, mert 10 perccel korábban kapta meg azokat. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, van, ami nem változik.

Nem ez az első ilyen eset. Karácsony Gergely a kampányban még a szocialista Tüttő Kata volt férjének ingatlanügyeire panaszkodott. Tüttő Kata – ennek ellenére – Karácsony Gergely helyettese lett, ő felel majd a városüzemeltetésért főpolgármester-helyettesként.

A XX. kerületben is vitával indult a ciklus. Az MSZP-sek és a DK-sok megszavazták, hogy keressenek többet a képviselők. De a döntés után szétesett az ellenzéki szövetség. A Momentumnak ugyanis megromlott a viszonya a DK-val és a szocialistákkal. Azt írták, a Momentum nem tudja magáévá tenni az MSZP és a DK hatalomgyakorlási stílusát, így

nem tudják velük irányítani a kerületet.

Az ellenzéki pártok hivatalosan nem beszélnek feszültségekről. Sőt, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes szerint már nincsenek is külön pártok.

Miután Baranyi Krisztina nem kapott bizottsági helyet a Fővárosi Közgyűlésben, a DK-s Gy. Német Erzsébet azt üzente, jár neki hely, de azért nem kapott, mert nem csatlakozott egyik frakcióhoz sem. A Momentum pedig felajánlotta, hogy a neki jutó helyek közül átad egyet Baranyi Krisztinának.