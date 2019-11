Magas fizetést kapnak Karácsony Gergely helyettesei

Megalakult a Fővárosi Közgyűlés. Esküt tettek a képviselők és Karácsony Gergely is. Kiderült, hogy öt helyettese lesz a főpolgármesternek. Más felel például a város üzemeltetésért és más a városháza üzemeltetéséért. A Fidesz szerint nem kellene ennyi embert fizetni. Karácsony Gergely szerint ez nem tétel – közölte az M1 Híradója.

Már a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése előtt összegyűltek a szocialisták, hogy nyomatékosítsák, az MSZP-é lesz a legnagyobb frakció a városházán.

Karácsony Gergely a DK-s Gy. Német Erzsébet és Niedermüller Péter társaságában érkezett. A szocialistákkal ellentétben Karácsony nem válaszolt az újságíróknak. Gyurcsány Ferenc, aki a közgyűlés kezdete előtt nem sokkal megjelent városházán, szívesen nyilatkozott. Az ülésteremben az első sorba ült le, előre lefoglalt helyre, és figyelemmel kísérte Karácsony Gergely főpolgármesteri esküjét.

Karácsony Gergely beszédében úgy fogalmazott, a vezetésével

Budapesten most már az ellenzéki pártok irányítanak.

Csakhogy az irányítás már az alakuló ülésen sem sikerült zökkenőmentesen. Karácsony Gergelynek a napirendi pontok megtárgyalása előtt technikai szünetet kellett elrendelnie, mivel a kivetítőn ugyanis rossz adatok szerepeltek.

Az ülésteremben közben a ligetvédők is megjelentek, akik táblákat és molinókat tartottak a magasba, mialatt a képviselők a Budapest Liget projekt fejlesztéseiről egyeztettek. A szünetek miatt órákig tartó ülésen végül az ellenzéki többségű közgyűlés kihirdette a klímavészhelyzetet, és egyebek mellett döntött a Szent István-szobor munkálatainak felfüggesztéséről, valamint arról a javaslatról is, amely ellenzi a Budapest Liget projekt jövőbeli fejlesztéseit.

Karácsony Gergely azt mondta, ezeknek a döntéseknek a szerdai kormányülésen és a kormánnyal folytatott későbbi tárgyalásain is

érvényt akar szerezni.

Karácsony Gergely a napirendi pontok közül elsőként jelentette be helyetteseit is. A DK-s Gy. Németh Erzsébet, a szocialista Tüttő Kata és a momentumos Kerpel-Fronius Gábor mellett az új főpolgármester a párbeszédes Dorosz Dávidnak és Kiss Ambrusnak is pozíciót adott, utóbbi a jövőben a főváros pénzügyeiért lesz felelős.

Az öt főpolgármester-helyettesi kinevezés inkább egy pártok közötti megállapodás eredménye – jelentette ki a fideszes Láng Zsolt, aki szerint a feladatok száma nem indokol ennyi pozíciót, Karácsony Gergely azonban rövidre zárta a vitát.

A szokatlanul sok főpolgármester-helyettes és a magas fizetéseik a sajtónak is feltűnt. A Pesti Srácok arról írt, hogy „már az alakuló ülésen

megkezdődik a baráti zsebek megtömése”.

Karácsony Gergely havi másfél millió forintot vihet haza, helyettesei pedig ennek a 90 százalékát, a maximálisan adható 1,3 millió forintot vihetik haza havonta.

Az ülés után Karácsony Gergely azt hangoztatta, hogy a fővárosnak nincs pénze, ezért a kormánytól fog forrásokat kérni. Az M1 kérdésére továbbra is kiállt amellett, hogy az öt helyettes és a nekik járó illetmények beleférnek a költségvetésbe, mert ezt a pénzt majd máshol spórolják meg.

Azt ugyanakkor elismerte, azért volt szükség öt főpolgármester-helyettesre, hogy a négypárti ellenzéki koalíciót a jövőben is sikeresen kormányozhassák.