Áfamentessé tenné a tűzifát a Mi Hazánk

A Mi Hazánk Mozgalom áfamentessé tenné a tűzifát, mert a fával fűtő családok teljes egészében kimaradtak a rezsicsökkentésből – közölte Apáti István, a párt politikusa kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

A független országgyűlési képviselő úgy vélekedett, hogy az intézkedés elenyésző veszteséget jelentene a költségvetésnek, viszont óriási segítség volna az érintett háztartásoknak.

Közlése szerint egy átlagos méretű vidéki családi ház tűzifaszükséglete egy fűtési szezonban 100 mázsa, ami minimum 300 ezer forintnyi kiadást jelent egy család számára; kemény tél esetén ugyanakkor ez a költség elérheti a félmillió forintot is.

A Mi Hazánk ezért törvényjavaslatot nyújt be az áfamentesítés érdekében, és egy olyan rendelet megfogalmazását is javasolják, amely az áfamentesség mellett kedvezményes árú tűzifát is biztosítana azon nagycsaládosok számára, akik munkahellyel és munkajövedelemmel rendelkeznek. Azokon viszont, akik a költségvetési erőforrásokat „parazitaként próbálják elszívni”, nem kívánnak segíteni – tette hozzá Apáti István.

A Mi Hazánk hasznosnak tartaná azt is, ha a közmunkások, a közmunka keretében segíthetnének az idős, beteg vagy egyedülálló emberek tűzifaellátásában. A Mi Hazánk ifjai példát kívánnak mutatni, ezért országos akciót indítanak, amelynek keretében több településen segítenek az idős embereknek a tűzifa szállításában, felaprításában, raktározásában – mondta a politikus.

A címlapfotó illusztráció.