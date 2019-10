Volner: Mindenki igyekszik a Jobbik nevétől megszabadulni

Süllyedő hajó, értékrendválság, hatalmi harcok – ilyen kifejezésekkel illette volt pártját Volner János. A Jobbik egykori alelnöke azután beszélt erről az M1-en, hogy a párt korábbi vezető arca, Vona Gábor két napja hivatalosan is otthagyta a pártot. A Jobbik körüli fejetlenséget az is fokozza, hogy Jakab Péter bejelentette: visszalép az elnökjelöltségtől. A november 9-re tervezett tisztújítást ezért csak jövő tavasszal tartják meg – közölte az M1 Híradója.

Mindenki menekül a süllyedő hajóról – így jellemezte a Jobbik jelenlegi helyzetét a párt egykori alelnöke az M1-en. Volner János úgy fogalmazott: a Jobbik értékrendválsággal küszködik, az látszik, hogy eltűntek azok az ideológiai különbségek, amelyek korábban elválasztották a pártot a balliberális oldaltól.

Volner János szerint a párt egykori vezető arca, Vona Gábor sem akarta már felvállalni a Jobbikot. A volt pártelnök két napja jelentette be, hogy hivatalosan is kilép a Jobbikból. Távozását azzal indokolta, hogy olyan dolgokkal szeretne foglalkozni, ami nem fér bele a pártpolitikai keretekbe. Arra is kitért, hogy nem lenne elegáns, ha minősítené a Jobbik mostani politikáját, és mint mondta, ennek semmi köze a kilépéséhez.

Közben Jakab Péter közösségi oldalán jelezte, hogy visszalép az elnökjelöltségtől, mivel az országos választmány nem támogatta az új elnökség mandátumának két és fél évre hosszabbítását. A párt ezért most elhalasztja és csak jövő tavasszal tartja meg tisztújító kongresszusát.

A frakcióvezető három nappal ezelőtt még kész programról beszélt az ATV műsorában. A párt irányváltására és a kudarcra vonatkozó kérdésekre azonban Jakab Péter már nem volt hajlandó válaszolni.

A műsorvezető ezután ismét megkérdezte, hogy hova lett a Jobbik nemzeti jellege. Jakab Péter erre is kitérő választ adott. A jobbikos politikus úgy fogalmazott: tiszta a lelkiismeretük, és bízik abban is, hogy megmarad az ellenzéki összefogás.

Volner János ugyanakkor a közmédiában emlékeztetett rá, hogy a Jobbik népszerűsége egy év alatt 14 százalékkal visszaesett, a most esedékes tisztújítást pedig egy hatalmi harchoz hasonlította.

Az M1 szerette volna megkérdezni Vona Gábort kilépésének okairól, a volt pártelnök azonban nem vállalta a beszélgetést. Keresték a Jobbik sajtóosztályát is, hogy beszélgetésre hívják Jakab Pétert az elnökjelöltségével kapcsolatban, Jakab Péter azonban nem reagált az M1 megkeresésére.