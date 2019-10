Origo: Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még Vlagyimir Putyin hátát simogatta

Az ellenzék egy része bírálta a kormányt Vlagyimir Putyin látogatása miatt. Gyurcsány Ferenc szerint például Orbán Viktor túl gyakran találkozik az orosz elnökkel, pedig kormányfőként Gyurcsány Ferenc félévente találkozott vele, és a lakására is meghívta. A kormányváltás után viszont már azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin megváltozott – hangzott el az M1 Híradójában.

Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc a találkozójukat követő közös sajtóértekezletükön Moszkvában, 2009. március 10-én (Fotó: MTI/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

„Putyinnak nem érdeke az erős Európai Unió. Orbánnak se. Ezért találtak egymásra” – erről írt közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a magyar kormányfő gyakran találkozik az orosz elnökkel. Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán azt közölte: Orbán Viktor többet találkozik az orosz elnökkel, mint bármely európai kollégájával.

Gyurcsány Ferenc a saját lakására is meghívta Vlagyimir Putyint

2006-ban Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, akkor ő fogadta Vlagyimir Putyint Budapesten. Akkor arról beszéltek, hogy új szakaszba kerültek a magyar-orosz kapcsolatok.

A találkozónak volt egy kevésbé hivatalos része is: Gyurcsány Ferenc a saját lakására is meghívta Vlagyimir Putyint. Az akkori bulvárlapok fotóján Dobrev Klára, Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc szerepel, illetve Totó, a Gyurcsány-család kutyája, akit az orosz elnök a kezébe is vett.

Gyurcsány Ferenc otthonában látta vendégül Vlagyimir Putyint, 2006. március 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

2007-ben újra találkoztak, akkor Szocsiban, az elnök rezidenciáján. Vlagyimir Putyin akkor azt mondta: nagy jövő áll Magyarország és Oroszország előtt a gázszektorban. Egy évvel később újra Moszkvába utazott Gyurcsány Ferenc, akkor arról beszélt, hogy ők, vagyis a baloldali kormányok fűzték szorosabbra a viszonyt Oroszországgal.

2009 novemberében baráti vacsorán ültek egy asztalnál

2009 márciusában is hivatalos ügyben találkoztak Moszkvában, pár hónapra rá, novemberben pedig már baráti vacsorán ültek egy asztalnál, Vlagyimir Putyin, a felesége, illetve Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára.

A Népszabadságnak akkor Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a vacsora magánjellegű volt, ezért illetlenség lenne többet mondania. De elismerte, hogy közvetlen, emberi kapcsolatot alakított ki Vlagyimir Putyinnal.

Pár évvel később, 2015-ben viszont már támadta Vlagyimir Putyint és a magyar kormány politikáját. A Parlament Tv-nek akkor azt mondta: szerinte 2011 után sokat változott Vlagyimir Putyin politikája.

Az Origo szerint pálfordulás történt az orosz elnök megítélésében. A portál úgy fogalmaz: Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még Vlagyimir Putyin hátát simogatta, az utóbbi években viszont rendre negatívan beszél róla.