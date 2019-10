Magyarország abban érdekelt, hogy a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés minél inkább javuljon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután szerdán Budapesten tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor a szerda esti sajtótájékoztatón ismét nagyon határozottan elhelyezte Magyarországot és a magyar politikát a geopolitikai színtéren. Hozzátette, mivel Magyarország a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszögben helyezkedik el, fontos, hogy úgy Nyugattal, mint Kelettel jól működő kapcsolatot tartson fenn – hangzott el az M1 műsorában.

A miniszterelnök kihangsúlyozta: az ország a NATO és az Európai Unió által támasztott kötelezettségeknek is hatékonyan próbál eleget tenni. Orbán Viktor hozzátette, már hagyomány, hogy minden évben tartanak orosz-magyar csúcsot azzal a céllal, hogy mindig lépjenek egyet előre a gazdasági és politikai kapcsolatok terén. Orbán Viktor a politikai együttműködés kiemelt területei közé sorolta a keresztény közösségek védelmét, a migráció megállítását és a NATO és Oroszország közötti együttműködés javítását.



Lánczi Tamás a sajtótájékoztatón elhangzottakhoz hozzáfűzte: Németország a legnagyobb kereskedelmi partnere Magyarországnak. A jól működő gazdasági kapcsolathoz az energiát még mindig Oroszország szállítja. Kiemelte: Törökország napjaikban nagyon fontos geopolitikai szereplővé vált, hiszen Európa migrációs szempontból történő védelmét hatékonyan látja el.

Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai szakúságírója szerint Orbán Viktor politikai jellegű beszédet tartotta a szerda esti sajtótájékoztatón, ami talán annak köszönhető, hogy Magyarországot több politikai jellegű támadás is éri úgy a magyar ellenzéki pártok, mint a nyugat-európai országok részéről amiatt, hogy szoros stratégiai-partneri kapcsolatot ápol Oroszországgal.

Pócza István a Kossuth rádió A nap kérdése műsorban felhívta a figyelmet arra, hogy sok szerződést írtak alá a szerdai találkozó alkalmával. Ezek között számos olyan megvalósítás is szerepel, melynek már rövid távon „komoly kvantifikálható eredménye lesz”. Azonban a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az együttműködések között olyan megvalósítások is szerepelnek, melyek eredményei rövid távon, számokban nem lesznek kifejezhetőek, ilyen lehet például egy komoly orosz-magyar projekt a sport terén.