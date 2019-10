Kiemeltnek minősítette Putyin elnök látogatásának biztosítását a TEK

Vlagyimir Putyin szerdán kora délután érkezett meg Budapestre, az orosz elnök kiemelten védett személy, a Terrorelhárítási Központ (TEK) ennek megfelelően biztosította az orosz küldöttség mozgását – hangzott el az M1 Híradójában.

Vlagyimir Putyin konvoja halad a Lánchídon (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Már akkor átvette Vlagyimir Putyin biztosítását a Terrorelhárítási Központ, amikor a delegációt szállító repülőgép szerdán délután két óra előtt néhány perccel belépett a magyar légtérbe. Az elnöki különgép landolását élőben követték a TEK műveletirányítási központjában.

A biztosításért felelős szakemberek mellett ott voltak a rendőrség, a polgári titkosszolgálatok, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a közútkezelő, sőt még a fővárosi közműcégek képviselői is. Rájuk azért van szükség, hogy egy váratlan helyzet esetén azonnal meg tudják hozni a szükséges döntéseket. Vlagyimir Putyin negyedik alkalommal látogatott Magyarországra, de most is akadtak váratlan események.

Mivel az orosz elnök a világ négy leginkább védett emberének egyike, a Terrorelhárítási Központ kiemeltnek minősítette a látogatás biztosítását. Az útvonal mentén eltávolították a szemeteskukákat, lehegesztették a csatornafedeleket, a nagyobb útkereszteződések közelében pedig mesterlövészeket telepítettek a háztetőkre. A delegáció érkezése előtt a keresztező forgalmat több száz méteres távolságban leállították.

A több mint 30 járműből álló elnöki konvojt helikopterek kísérték, melyekben a TEK lövészei ültek. A három forgalmi sávot elfoglaló menetet motoros rendőrök vezették fel. Vlagyimir Putyin páncélozott autóját négy oldalról közrefogták a biztosítók.

Az M1 értesülései szerint Putyin biztonsági személyzete most jóval kisebb létszámú volt, mint első magyarországi látogatása alkalmával, 2015-ben.