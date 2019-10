Több kerületi ingatlant eladásra hirdetett meg a zuglói önkormányzat az egyik napilapban. 360 négyzetméteres, 1000 négyzetméter körüli, sőt majdnem 3500 négyzetméteres ingatlan is eladó Zuglóban. A kormánypártok szerint a szocialisták máris nekiláttak Zugló kiárusításának. Nacsa Lőrinc szerint nem is csak Zuglóban, hanem egész Budapesten szabad rablásra készülhetnek. Az M1 kereste a hirdetésekkel kapcsolatban Horváth Csaba MSZP-s polgármestert, aki egyelőre nem reagált – közölte az M1.

A szocialisták máris nekiláttak Zugló kiárusításának – ezt mondta kedden a KDNP frakciószóvívője. Nacsa Lőrinc azután beszélt erről, hogy a XIV. kerület újdonsült szocialista polgármestere, Horváth Csaba vasárnap egy lapinterjúban kijelentette: Zugló eddig sem és ezután sem akar ingatlanokat értékesíteni. Csakhogy másnap a Népszavában jelentek meg az önkormányzat ingatlanhirdetései. Ezeket be is mutatta most a kormánypárti politikus.

De nemcsak emiatt robbant ki botrány Zugló két hete megválasztott polgármestere körül. Hétvégén az Átlátszó írta meg először, hogy Horváth Csaba egy olyan módosítással készült a hétfői alakuló ülésre, ami alapján szinte bármiben egyedül határozhatott volna, ha a kérdést halaszthatatlannak minősíti.

Egy másik benyújtott rendelet szerint pedig 50 millióról 250 millióra akarta emelni a kiárusítható ingatlanok értékhatárát. Horváth Csaba többször is azt hangoztatta, hogy hazugság az Átlátszó cikke.

Majd egy nap alatt mégis meggondolta magát, hétfőn ugyanis visszavonta az előterjesztést és levette az alakuló ülés napirendjéről, döntését a közbizalom helyreállításával indokolta.

Horváth Csaba arra ugyanakkor már nem adott magyarázatot, hogy miért szeretett volna egymaga dönteni egyes kérdésekben, ahogy azt sem tudni, hogyha tényleg az önkormányzat munkáját szerette volna segíteni, akkor miért tántorította el egy nap alatt egy újságcikk.

A kormánypártok szerint jól mutatja a zuglói szocialista viszonyokat az, hogy Horváth Csaba azzal kezdte városvezetői munkáját, hogy minden pénzügyi és vagyoni kérdésben magához akarta venni a döntés jogát.

Az ingatlanhirdetések ügyében az M1 kereste Horváth Csabát is, aki egyelőre nem reagált.