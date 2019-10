KTK: Folytatja a magyar kormány elleni támadását a Soros-birodalom

A The New York Times Soros György lapja, ami folytatja a bevándorlásellenes magyar kormány elleni támadást – írta az origo.hu a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményére hivatkozva.

A közleményben arra reagáltak, hogy a 444.hu úgy mutatta be az egyik szerzője a The New York Times-ba írt cikkét, mintha azt az Egyesült Államokban írták volna – olvasható a portálon.

Az origo.hu egy korábbi cikkéből kiderül: Novák Benjámin Budapesten írt egy cikket, amely negatív színben tűntette fel a magyar kormányt. Ez azután úgy jelent meg a New York Times-ban, mint az NYT magyarországi riportja. Ezt követően a 444 „visszaszemlézte a cikket úgy, mintha már New York Times érdeklődését is felkeltették volna a hazai történések”.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ erre úgy reagált, hogy „a Soros-birodalom folytatja a bevándorlásellenes nemzeti kormány elleni támadást, a New York Times Soros lapja, ami közölte a Soros által pénzelt 444 álhírét”.

Hozzátették: az Amerikai Egyesült Államok elnöki hivatala épp minap mondta föl többek között a New York Times előfizetését, mert „folyamatosan hazugságokkal vezetik félre a közvéleményt”.