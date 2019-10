Orbán Viktor: Szükség lesz újabb gazdaságvédelmi akciótervre

A családvédelmi akcióterv bővítése és egy új gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozása a kormány előtt álló legfontosabb feladat a következő időszakban. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban péntek reggel.



Orbán Viktor azt mondta:

a családvédelmi akcióterv megy a maga útján, és biztatóak is az eredmények.

Hangsúlyozta: a nagyobb problémát a gazdaságvédelmi akcióterv kidolgozása jelenti majd. A kormányfő úgy értékelt, hogy jelenleg zavar van a külső piacon, ezért most az a feladat, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amely az európai gazdasági lassulás ellenére is képes a magyar gazdaság teljesítményét magasan tartani.

„Képesnek tartom a magyar közgazdászértelmiséget, a magyar gazdaságpolitikát művelő embereket, magunkat ideértve, a magyar kormányt, hogy kigondoljuk a gazdaságvédelemhez szükséges lépéseket, és alkalmasnak látom a magyar munkásokat és a magyar cégvezetőket, kis- és középvállalkozásokat is, hogy ezeket végre is tudják hajtani és meg tudják védeni a saját vállalkozásaikat és munkahelyeiket” – emelte ki.

„Az első gazdaságvédelmi akciótervet már megindítottuk, tehát járulékot csökkentettünk, megnöveltük jelentősen a kutatásfejlesztésre fordítható összeget, lehetővé tettük, hogy munkásszállásokat cégek is építsenek és mi azokat támogassuk, tehát sok intézkedést hoztunk már, de hogyha nem változik az európai helyzet, tehát a lehűlés klimatikus jelensége lesz uralkodó az európai gazdaságban, akkor kell második, és aztán harmadik akcióterv is, ezen dolgozunk nagy erőkkel, a Jegybanknak a szakembereit is igénybe vesszük, a Gazdasági Minisztérium Varga Mihály vezetésével dolgozik” – tette hozzá.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Orbán Viktor rádióinterjú Orbán Viktor rádióinterjú

Magyar érdek, hogy a törökök Szíria felé nyissák ki a kapukat

Magyarországnak az az érdeke, hogy Törökország Szíria felé nyissa ki a kapukat a migránsok előtt – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában.

Kifejtette: Törökországban több mint hárommillió migráns tartózkodik, és Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, ha a világ nem vállal át a terhekből, ha az Európai Unió nem ad pénzt, akkor ezeket az embereket „kiengedi”.

A migránsok vagy Szíria, vagy Európa felé mehetnek:

ahhoz, hogy Szíria felé, vagyis hazafelé induljanak, katonailag stabilizálni kell az ottani területeket, „ha jól értem, ez történt most”, létrehoztak egy biztonsági zónát – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: ha azonban a törökök az Európa felé nyíló kaput nyitják ki, akkor százezerszám fognak érkezni migránsok Görögországba, majd a Balkánra, onnan pedig vagy a magyar, vagy a horvát határhoz.

„Az az elemi magyar érdekünk, hogy ez ne következzen be, Röszkéből egy is elég volt” – fogalmazott Orbán Viktor.