Kizárják az MSZP-ből Lackner Csabát, mert nem lépett ki önként a botrány után sem

Nem adta vissza önként önkormányzati képviselői mandátumát a kispesti fehér poros videóban szereplő Lackner Csaba, ezért az MSZP elnöke kezdeményezte, hogy a politikust zárják ki a szocialista pártból. Lackner Csaba a kiszivárgott felvételen 100 milliós vagyonokról, túlszámlázásokról, kerületi pénzek visszaosztásáról és a vagyonok elrejtéséről is beszél. Ha a fegyelmi testület valóban kizárja az MSZP-ből, attól még a mandátumát megtarthatja. Arról nem írt az MSZP elnöke, hogy a kispesti polgármester számíthat-e büntetésre, akinek a neve szintén előkerül ezen a felvételen – közölte az M1 Híradója.

Ha Lackner Csaba péntek délig nem adja vissza a mandátumát, kizárják az MSZP-ből – ezt mondta a szocialisták elnöke csütörtök este az ATV-ben. Tóth Bertalan úgy fogalmazott, akár igazak a kispesti szocialista politikussal szemben felhozott vádak, akár nem, éreznie kellene, hogy mi a kötelessége.

A felvételeken közpénzek ellopásáról is beszélnek

Lackner Csabáról másfél héttel az önkormányzati választások előtt kerültek elő olyan videó – és hangfelvételek, amelyeken – a Hír TV és a Magyar Nemzet szerint – fehér port rendezget, közben szóba kerülnek gazdasági visszaélések, túlszámlázások, de közpénzek ellopásáról is beszélnek. Az egyik felvételen az is hallható, hogy azt mondja, aki önkormányzati képviselőként nem tud megkeresni évi 100 millió forintot, az hülye.

A szocialisták a választások előtt végig kerülték a témát. Azt hangoztatták, hogy nem ismerik fel politikustársukat a felvételeken. Maga Kispest polgármestere, Gajda Péter is a kezdetektől ezzel hárította el a kérdéseket.

Ugyanakkor Lackner Csaba az ügy kirobbanása után közösségi oldalán kezdett magyarázkodni. Az írásban nem cáfolta, hogy az ő kezében volt a fehér por. Egy napra rá viszont már nem volt látható a bejegyzése.

Gajda Péter ezután napokig azt állította, hogy nem éri el kollégáját. És az

MSZP sem indított belső vizsgálatot.

Politikusaik közül elsőként Molnár Zsolt egy héttel a botrány kirobbanása után annyit mondott, kivizsgálják az ügyet, de csak a választás után.

Ahogy mindvégig nem esett szó arról sem, hogy indítanának-e bármilyen vizsgálatot Gajda Péter ellen. A polgármesterről ugyanis többször is beszéltek a felvételen, amelyből az derült ki, hogy az MSZP-s politikus maga is részese lehetett korrupciós ügyeknek és neki is oszthattak vissza milliókat az egyik kispesti beruházás után.

Lackner Csaba a választáson az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum támogatásával indult. MSZP-s párttagságát pedig csak azután függesztette fel, hogy őt és a szocialista polgármestert is újraválasztották október 13-án.

„Lejárt a határidő” – pénteken ezt írta ki közösségi oldalára a szocialisták elnöke, miután Lackner Csaba az MSZP elnökségének felszólítására sem mondott le önkormányzati képviselői mandátumáról. Tóth Bertalan ezért kezdeményezte a politikus kizárását a pártból. Az országos etikai és fegyelmi ügyek tanácsa nyolc napon belül dönt.