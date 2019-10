Böröcz László: Az 1956-os forradalom kétszer is diadalmaskodott

A véráztatta 20. századi magyar történelem fénypontját jelentő 1956-os forradalom és szabadságharc kétszer is diadalmaskodott – mondta a Fidelitas elnöke a Fidesz ifjúsági szervezete által a budapesti Széna téren megtartott kedd esti megemlékezésen.

Böröcz László, a Fidelitas elnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Böröcz László úgy fogalmazott, a gyorsan tovatűnő azonnali diadal után 33 évet kellett várni a nagy győzelemre, a kommunista rendszer összeomlására. Nem lehet eléggé nagyra becsülni az 1956 őszi események szerepét a régió mai szabadságában és a legyőzhetetlennek hitt szovjet birodalom megrendítésében – közölte.

A 1956-os forradalmárokat méltatva a politikus arról is beszélt, hogy október 23. előestéjén azért vannak itt, hogy tisztelegjenek az akkor elnyomott, megszállt ország szabadságáért mindent kockára tevő elődök nagysága előtt.

Majd úgy folytatta, itt voltak 2006-ban is, amikor az országot és a fővárost akkor vezető kommunista utódpárt könnygázzal, gumilövedékekkel, lovasrohammal tette felejthetetlenné 1956 ötvenedik évfordulóját.

Böröcz László, a Fidelitas elnöke és Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az 1956 jelentőségét hangsúlyozva szólt arról is, hogy Cseh Tamás talán két legnagyobb Budapest-balladáját – a Széna tér és a Corvin-köziek címűt is – a szabadságharc ihlette. Erről megjegyezte, hogy csak a legnagyobb események szivárognak át a tömegkultúrába és ihletik évtizedekkel később is színházi és zenei művek hosszú sorát, Magyarországtól Olaszországig.

Ez a popkulturális jelenlét mutatja legjobban, hogy tizenévesként és huszonévesként miért a modern magyar történelem legjobban átélhető öröksége az 56-os pesti srácok és pesti lányok kiállása, amely a világtörténelem egyik legnagyobb 20. századi hőstörténete – fogalmazott.

A Fidelitas elnöke azt mondta, ma nem tankokkal és egy idegen elnyomó hadsereggel kell küzdenünk a szabadságunkért, hanem saját kényelmünkkel, önzésünkkel és közönyünkkel kell megküzdenünk nap mint nap. 1956 fiataljai nem törődtek a fáradtsággal, a kilátástalansággal, hanem hittek a nemzet erejében és sokan életüket is feláldozták a szabad magyar jövőért – hívta fel a figyelmet.

A kormánypárti politikus, fideszes országgyűlési képviselő ünnepi beszédét az 1956-os forradalomról írt olasz dal első sorait is idézve zárta.

A beszéd után Böröcz László és Borbély Ádám, a Fidelitas fővárosi elnöke megkoszorúzta a Széna téri 1956-os emlékművet. Az ünnepséget a forradalom emlékére írt színpadi előadás zárta, amelyet a Fidelitas fővárosi tagjai és színészhallgatók adtak elő.