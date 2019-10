Erősödhet a verseny az ellenzéken belül

Erősödhet a verseny a kezdeményező szerepért az ellenzéki pártok között - mondta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1 vasárnap esti műsorában.

Farkas Örs szerint az önkormányzati választás sikereit az eddigi politizálás igazolásának tekintheti az ellenzék, ezért minden lehetőséget megragadhat a feszültség fenntartására.

Az Országgyűlésen kívüli akciókat erősítheti, hogy a Momentumnak nincs is parlamenti képviselete, és a DK-nak is csekélyebb a jelenlegi támogatottságánál – tette hozzá. A ellenzéki pártok hátországát ugyanakkor – mint mondta – nemzedéki ellentétek állíthatják szembe, és úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely az új generáció helyett inkább a 2010 előtti politikusokat emeli be főváros vezetésébe.

A politikai elemző példaként Lamperth Mónikát, Demszky Gábort vagy Gál J. Zoltánt említette, aki – fűzte hozzá – Gyurcsány Ferencnek volt az államtitkára, illetve magát Gyurcsány Ferencet is. Farkas Örs szerint a pozíciókat az a politikai elit szeretné magának megszerezni, amely 2010 előtt határozta meg az országot. Ezzel szemben vannak feltörekvő politikusok is, például Fekete-Győr András, akik ettől megpróbálnak eltávolodni – emelte ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

A címlapfotó illusztráció.