Átrendeződés veszi kezdetét az ellenzéki oldalon

Hétfőn kezdődik a parlament őszi ülésszaka. A szakértő szerint vannak pártok, amelyek megerősödtek az elmúlt időszakban, de érdekes helyzetet teremt majd az új főpolgármester csapata is, amelyek kapcsán eddig olyan nevek merültek fel, akik 2010 előtt voltak meghatározó személyek.

Az új ülésszakkal gyakorlatilag új kampány is kezdődik, amely gyakorlatilag az önkormányzati választások után, október 14-én már kezdetét is vette – fogalmazott Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató igazgatója az M1 Ma Este című műsorában. Megjegyezte, egy választás után általában mindig a következő választás lesz a téma, és ez most sincs másként.

Lényegében véve, mostantól bármi történik a magyar politikai életben, azt

már 2022 tükrében kell vizsgálni,

és egyértelmű, hogy ez a hétfőn kezdődő országgyűlési munkának is szerves alkotó eleme lesz – jelentette ki.

Véleménye szerint jelentősen befolyásolja majd a parlamenti munka és a viták hangvételét az október 13-án lezajlott önkormányzati választás. Mégpedig azért, mert azok az ellenzéki pártok, amelyek rendelkeznek parlamenti hellyel, lendületet vehetnek.

Az ellenzék keresni fogja a konfliktust a kormánypártokkal

A pártok talán úgy gondolhatják, hogy a legutóbbi politikai időszakban lezajlott megannyi konfliktushelyzet most kifizetődő lett és a szavazatokban is meghozta az eredményt.



Farkas Örs arra számít, hogy azok a politikai elemek, amelyek például tavaly december folyamán számtalanszor megjelentek az Országgyűlésben, akár mindennapossá is válhatnak a jövőben. Szerinte az ellenzéki pártok folyamatosan keresni fogják a konfliktust a kormánypártokkal, és minden olyan lehetőséget megfognak ragadni, amelyek akár

kibillenthetik a Fidesz-KDNP-t a normális munkavégzés alól.

Emlékeztetett, az országgyűlésen belüli ellenzéki összetétel eltér a mostani támogatottságuktól. Jelenleg a tavaly április 8-ai országgyűlési választásokon elért ellenzéki jelenlét áll fenn, ugyanakkor azóta a Demokratikus Koalíció és a Momentum pártja jelentősen megerősödött – mondta, hozzátéve, ezt mutatja a májusi európai parlamenti választás eredménye is.

A Momentum nem rendelkezik parlamenti hellyel

Megjegyezte, bár a Momentum nem rendelkezik országgyűlési hellyel, így a párt vélhetően a parlamenti munkán kívülre helyezi majd a hangsúlyt, míg a többi ellenzéki párt az Országgyűlésen belül folytatott munkára fog koncentrálni.

Arról is beszélt, hogy az Országgyűlésben a kormánypártok oldalán olyan meghatározó politikusok foglalnak helyet, mint maga a miniszterelnök, a frakcióvezető, vagy az államtitkárok és miniszterek, akik

meghatározó szerepet játszanak a magyar közéletben.

Ezzel ellentétben azok a városvezetők, akiket egy héttel ezelőtt választottak meg a szavazók, inkább a saját településükön belül tudnak politikai hasznot hajtani. Farkas Örs ennek kapcsán elmondta, szerinte veszélyes küzdelem az, amelyet Márki-Zay Péter újra megválasztott polgármester bevállalt Hódmezővásárhelyen, bár egyelőre úgy tűnik, ez számára kifizetődő.

Felhívta azonban a figyelmet arra, ha minden városvezető arra fogja felhasználni települését, hogy saját politikai ambícióinak érvényt szerezzen, akkor előbb-utóbb az a visszájára fog elsülni.

Átrendeződés az ellenzéki oldalon

Farkas Örs említést tett arról is, hogy a baloldalon most az a kérdés, hogy ki vezeti az ellenzéket. Szerinte érdemes megemlíteni az új generációs ellenzéki pártokat, mint például a Momentum, amely

megerősödött az elmúlt időszakban,

de továbbra sem áll ugyanazon a platformon, mint például Gyurcsány Ferenc pártja.

Elmondta, az is érdekes, hogy az újonnan megválasztott főpolgármester, Karácsony Gergely milyen személyekkel kívánja kialakítani csapatát. Eddig olyan nevek merültek fel ugyanis, akik a 2010-es korszak előtt voltak meghatározó személyiségek, mint például Lamperth Mónika, vagy Demszky Gábor. Úgy véli, ez mind azt mutatja, hogy átrendeződés veszi kezdetét az ellenzéki oldalon.