Az MSZP-nél és a DK-nál is úgy látják, hogy ők vezetik az ellenzéket

Egy időben, ám külön helyszínen értékelte az önkormányzati választás eredményeit az MSZP és a DK. Mindkét párt győztesnek érzi magát. Az MSZP vezetői – miközben többfelé az 5 százalékot sem érte el az MSZP-lista – azt hangoztatták, a kisebb településeken szinte csak nekik vannak ellenzéki polgármestereik. Gyurcsány Ferenc meg arra büszke, hogy a megyei listákon megelőzték a többi ellenzéki pártot. Gyurcsány Ferencnek már arra is van javaslata, hogy ki legyen az ellenzék vezetője a követlező években – közölte az M1 Híradója.

Volt, aki puszival fogadta a párttársait. És olyan is, aki az utcán dohányzott. A Demokratikus Koalíció Pestre, egy belvárosi szállodába hívta a párttagokat, hogy megtárgyalja velük a választás eredményeit.

A szocialisták – ezzel egyidőben – egy budai konferenciaközpontban találkoztak. Az MSZP-nél is ugyanaz volt a cél: felkészíteni azokat a képviselőket és polgármestereket, akik nyertek.

Gyurcsány Ferencet tapssal köszöntötték a DK-sok. Az MSZP-nél közben mikrofonpróbát tartottak. Ők csak a sajtó munkatársainak nyilatkoztak.

Mindkét pártnál úgy látják, hogy győztek október 13-án. Az MSZP-s Kungalmi Ágnes például azt mondta, a teljes ellenzék nekik köszönheti a sikert.

Az MSZP-nél és a DK-nál is előkerült az egyik legfontosabb kérdés, ki lesz az ellenzék vezető ereje. Gurcsány Ferenc bevallotta, hogy ezügyben nagy viták lesznek.

A beszédekből úgy tűnt, hogy az MSZP-nél és a DK-nál is úgy látják, ők vezetik az ellenzéket.

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke szerint ők, vagyis az MSZP válthatja majd le a kormányt 2022-ben. Gyurcsány Ferenc viszont a DK-t látja kormányváltó erőnek. Azt mondta, mivel van tapasztalata a kormányzásban, tudja, hogy egy kormányváltás után a mostaniál is nagyobb viták indulnak el.

A DK-nál és az MSZP-nél is zárt ajtók mögött folytatták a tárgyalásokat. A párt vezetői most készítik fel a képviselőket és a polkgármestereket arra, hogyan vezessék a kerületeket és a városokat. Közben viszont – ahogy Gyurcsány Ferenc mondta – azt is elvárják tőlük, hogy készítsék elő a kormányváltást 2022-re.