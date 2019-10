Felfüggeszti MSZP-s tagságát Lackner Csaba

Felfüggeszti MSZP-párttagságát Lackner Csaba – sajtóhírek szerint a közösségi oldalán tette közzé a kispesti önkormányzati képviselő a hírt, bár a bejegyzés jelenleg nem látható. Lackner Csaba egy nyilvánosságra került hangfelvételen korrupciógyanús ügyekről beszélt, egy videón pedig fehér port rendezget bankkártyával egy tányéron. Az MSZP választmányi elnöke azt mondta, hogyha tisztázza magát, akkor visszavárják a pártba – közölte az M1 Híradója.

Alapos megfontolás és mérlegelés után arra az elhatározásra jutott, hogy nem akarja, valótlanságok terheljék azt a politikai közösséget, amelyhez eddig tartozott, ezért felfüggeszti tagságát a Magyar Szocialista Pártban – írta közösségi oldalán Lackner Csaba. A kispesti politikus Facebook bejegyzését az ATV oldalán idézték.

A korrupciógyanúba keveredett önkormányzati képviselőről két hete jelentek meg az első kép- és hangfelvételek. Ezeken többek közt arról beszél, hogy szerinte hülye az, aki az önkormányzati politikában nem keres meg évente 100 millió forintot. A beszélgetés közben pedig egy fehér poros zacskót lóbál a kezében.



A Hír TV és a Magyar Nemzet birtokába jutott felvételeken szóba kerülnek külföldi ingatlanok és túlszámlázások is, és ugyancsak ő meséli el azt is, hogyan osztottak vissza milliókat Kispesten a beruházások után. A felvételeken többször elhangzik Gajda Péter szocialista polgármester neve is.

Lackner Csaba mostani bejegyzésében úgy fogalmaz, „nem szeretné továbbra is hazug állítások céltáblájának kitenni azt a közösséget, amiért eddig is hittel és eltökéltséggel dolgozott”. Mindezt azután írta, hogy a hangfelvételek tanúsága szerint ő volt az is, aki azt ecsetelte, hogy a kispesti szocialisták hogyan teszik ki a rászorulókat az önkormányzati lakásokból.

A Magyar Nemzet arról írt, hogy a birtokukban lévő, csaknem 50 órás hanganyag azt a gyanút erősíti, hogy több kispesti szocialista politikus is rendszeresen kábítószert fogyaszthatott.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott felvételeken is kábítószergyanús anyagok fogyasztásáról és birtoklásáról beszélgetnek Lackner Csabáék. A botrány ellenére a vasárnapi választáson Lackner Csabát újraválasztották önkormányzati képviselőnek. Közben a rendőrség gazdasági vesztegetés miatt nyomoz az ügyben.

Az MSZP választmányi elnöke, Kunhalmi Ágnes az ATV műsorában úgy reagált, ha kiderülne, hogy Lackner Csabát igaztalanul vádolták meg a botránnyal, akkor szeretettel várják vissza a pártba.