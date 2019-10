Idén már nem lesz ingyenes a fővárosi tömegközlekedés a 14 év alattiak számára

Egyelőre nem lesz ingyenes a tömegközlekedés Budapesten a 14 év alattiak számára. Bár Karácsony Gergely a kampányban ezt többször is megígérte, most már csak egy évvel emelné az ingyenességre jogosultak korhatárát, hatról hét évre. Szerinte azért, mert a költségvetés most ezt teszi lehetővé. Ugyanakkor, ugyanez a költségvetés volt érvényben egy héttel ezelőtt is – közölte az M1 Híradója.