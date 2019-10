Több városban és kerületben is döntő lehetett a Borkai-faktor

Az öt évvel ezelőttinél magasabb részvételt és a korábban megszokottnál szorosabb küzdelmet hozott az önkormányzati választás. A kormánypári és az ellenzéki politikusok eltérően ítélik meg az eredményeket. Orbán Viktor miniszterelnök esti beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség. Ezt jól mutatja, hogy 2010-hez és 2014-hez hasonlóan ismét mind a 19 megyei közgyűlésben megszerezték a többséget, ráadásul tovább nőtt a kormánypártok előnye. A fővárosi közgyűlésben azonban kisebbségbe került a Fidesz-KDNP. Országszerte csaknem 601 településen nyertek polgármesteri posztot kormánypárti jelöltek, ennek a töredéke jutott az ellenzéknek – közölte az M1 Híradója.

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Pezsgővel a kezükben fényképezkedtek a Fidesz-KDNP helyi politikusai Orosházán, közben pedig a miniszterelnök értékelését nézték. Orosháza az egyik olyan kistelepülés, ahol taroltak a kormánypártok vasárnap. Tapsoltak a választási eredményeknek Zalaegerszegen is, ahol kormánypárti lett a polgármester. Balaicz Zoltán csaknem 70 százalékkal nyert.

Zalaegerszeg az egyike a megyei jogú városoknak, ahol a Fidesz-KDNP győzött. Összességében 10:13 lett az arány, vagyis a 23 megyei jogú városból tizenháromban lett olyan a polgármester, akit a kormánypártok indítottak vagy támogattak.

Orbán Viktor: Továbbra is a Fidesz–KDNP a legerősebb Magyarországon

„A választások azt bizonyították, hogy Magyarország legerősebb pártja továbbra is a Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt szövetsége, és azt ígérem önöknek, hogy ennek tudatában és ennek megfelelően fogunk majd viselkedni. Nekünk továbbra is Magyarország lesz az első” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta: nyílt politikai csatán vannak túl, de összességében győztek. A Fidesz-KDNP ugyanis – ahogy fogalmazott – országosan most is hozta az 50 százalék fölötti eredményt.

Az adatokból látszik, hogy az összes megyei közgyűlésben a kormánypártok győztek most vasárnap, és az ötezer főnél nagyobb települések többségében is ők adják a polgármestert.

Tóth Erik, a Nézőpont elemzője az M1-en azt mondta: az ellenzék most győzelemről beszél, de az eredmények azt mutatják, hogy a választást összességében a Fidesz-KDNP nyerte. Az elemzők többsége egyetért abban, hogy a FIDESZ-KDNP országosan és vidéken semmit sem vesztett a súlyából.

Új politikai korszak kezdetéről beszélnek az ellenzéki politikusok

Az ellenzéki politikusok a kormánypártok bukásáról és egy új politikai korszak kezdetéről beszélnek annak ellenére, hogy a megyei jogú városokban vezetnek a kormánypártok, 13 helyen továbbra is kormánypárti polgármester lesz, 10 helyen pedig ellenzéki irányítás van.

A Fidesz-KDNP szempontjából ez kedvezőtlenebb helyzet, mint öt évvel ezelőtt volt. A fővárosban fordított az ellenzék, a kerületek többségében a következő öt évben baloldali polgármester lesz. Az csak később derül ki, hogy a közös jelölteket indító ellenzéki pártok hogyan tudnak majd együtt dolgozni, már hétfő este elkezdődött a vetélkedés, hogy melyik a legerősebb ellenzéki párt.

Ezúttal végre sikerült összefogniuk az ellenzéki pártoknak – az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is ezt ecsetelte az újságíróknak vasárnap este. A szocialisták budapesti elnöke szerint ezt azonban nem jókedvükből, hanem kényszerből tették.

A Momentum már az eredményváróját sem saját szövetségeseivel közösen tartotta

A Momentum már az eredményváróját sem saját szövetségeseivel közösen tartotta. A pártelnök az is megüzente saját szövetségeinek, hogy ha kell, őket is elszámoltatják. A pártelnök értékelése szerint a Momentum a legerősebb ellenzéki párttá vált Budapesten, például azért is, mert a fővárosban három olyan polgármester is lesz, akit ők indítottak el az ellenzéki összefogás jelöltjeként.

Fekete-Győr András szerint egyébként egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzéki összefogás működőképes lesz a következő években. Gyurcsány Ferenc szerint viszont nem kérdés, hogy az ellenzék a továbbiakban is együtt fog működni.

Arra a kérdésre pedig, hogy mennyire szól majd bele a pozíciók elosztásába, a DK elnöke csak annyit mondott: ő mindössze beszélgetni fog politikustársaival, ahogyan azt eddig is tette. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt: szerinte a DK-nak sikerült megnövelnie erejét, és kétszer-háromszor több képviselőjük lett, mint korábban volt.

Elégedett volt saját eredményeivel a Jobbik

A Jobbik is elégedett volt saját eredményeivel. A párt eredményvárót nem, csak sajtótájékoztatókat tartott tegnap este, ahol bejelentették, hogy a többi között Egerben és Dunaújvárosban jobbikos polgármester vezeti majd a várost. A fővárosban viszont hiába indítottak két polgármesterjelöltet is, sehol sem tudtak nyerni.

Saját értékelésük szerint az önkormányzati választás eredményei azt mutatják, hogy a Jobbik felállt a padlóról.

A főpolgármester-jelöltként induló, végül harmadik helyen végző Puzsér Róbert szintén sikerként értékelte saját eredményét. A független jelöltre több mint harmincezer budapesti szavazott, Puzsér Róbert azt mondta: 2024-ben újra megméretteti magát.

A főpolgármester-választást megnyerő Karácsony Gergely történelmi győzelemnek nevezte az eredményt és azt mondta: Budapestnek most arra van szüksége, hogy egy 21. századi európai várossá váljon. Hozzátette: egy zöld és szolidáris várost szeretne építeni, amely az európai döntéshozók körében is szövetségeseket keres.

Pár száz voks döntött Óbudán

Óbudán pár száz voks döntött a végeredményről, végül az ellenzék nyert. Tatabányán is hasonló volt a helyzet, fej-fej mellett haladtak a polgármesterjelöltek, ott is az ellenzéki jelölt kerülhet majd a polgármesteri székbe. A választás után a szakértők, az újságírók és a politikusok is a számokat elemezték.

Több elemzés is készült már a választási eredménnyel kapcsolatban: szakértők nem csak az öt évvel ezelőtti önkormányzati választással, hanem a májusi EP-választással is összehasonlítják az adatokat. Ezek szerint a kormánypártok több szavazatot kaptak, mint májusban, és igaz ez a fővárosra is.

Több olyan város és kerület volt, ahol száz vagy néhány száz szavazat döntött

A Nézőpont Intézet számításai szerint az eredmény csaknem kétharmados többséget jelentene a Fidesz-KDNP-nek egy országgyűlési választáson. Az elemzések másik fontos kérdése, hogy mennyit számíthatott Borkai Zsolt botránya.

Több olyan város és kerület volt, ahol száz vagy néhány száz szavazat döntött, ilyen az I. kerület is Budapesten. Ezeken a helyeken – azt mondják a szakértők – döntő lehetett az úgynevezett Borkai-faktor

Kósa: Nem szakadt meg a jobboldali-konzervatív győzelmi széria

Kósa Lajos szerint bebizonyosodott, hogy Magyarországon demokrácia van. A Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke azt mondta: a számok azt mutatják, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb.

Összesen hat olyan település van az országban, ahol szoros különbséggel nyert az ellenzéki jelölt. Az I. kerületben 121 szavazattal kapott ki a Fidesz-KDNP jelöltje, Józsefvárosban 269 voks döntött arról, hogy végül az ellenzék jelöltje nyerjen.

Szombathelyen 399 szavazat döntött az ellenzéki jelölt javára, a III. kerületben 457 szavazat volt a különbség Bús Balázs és Kiss László között. Tatabányán 591 voks döntött, és Egerben sem érte el a 800 szavazatot a két jelölt közti különbség.

Győrben 641 szavazattal kapott többet Borkai Zsolt, mint a végül második helyezett Glázer Tímea. Az őt támogató ellenzéki pártok hétfőn be is jelentették, hogy kezdeményezni fogják a szavazólapok újraszámolását.

Volt, ahol az utolsó pillanatban dőlt el a szavazás

Ifj. Lomniczi Zoltán szerint volt, ahol az utolsó pillanatban dőlt el a szavazás. Az alkotmányjogász szerint a győri polgármesterrel kapcsolatos felvételek a konzervatív szavazókat visszatartották, az ellenzékieket pedig mozgósították.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Közel kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha országgyűlési választást tartottak volna – így számol a Nézőpont Intézet. Szavazat-átszámító elemzésükből kiderül, hogy a kormánypártok a rájuk leadott voksok száma alapján a kétharmadhoz szükséges 133-ból 129 mandátumot szereztek volna a parlamentben. Ahogy az elemzés írja: a Fidesz-KDNP-nek minden legitimációs alapja megvan, hogy kétharmados többséget használjon a jövőben is az országgyűlésben.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy Orbán Viktor Fidesz-elnök kérésére Kövér László, a Fidesz választmányának elnöke és Kubatov Gábor alelnök budapesti konzultációra hívta Borkai Zsoltot. A lap információi szerint a találkozón abban állapodtak meg, hogy Borkai Zsolt kedden maga jelenti be, hogy kilép a Fideszből.

A 23 megyei jogú város különversenyét 13:10-re nyerték a kormánypártok. Vannak nagy ismétlők, a rekorder továbbra is Szita Károly, aki a hetedik ciklusát kezdheti Kaposváron, 1994 óta ő a város polgármestere, ezúttal Horváth Ákos Ervint győzte le.

Új polgármestert választott Hajdúszoboszló

25 év után vasárnap új polgármestert választott Hajdúszoboszló, a gyógyfürdő vezetője váltja az eddigi városvezetőt. A függetlenként indult Czeglédi Gyula a Fidesz-KDNP támogatásával nyert, a voksok több mint 61 százalékával utasította maga mögé az ellenzéki összefogás jelöltét. Azt mondta: ideje, hogy a turizmus mellett más is hangsúlyt kapjon a városban.

Kaposváron újraválasztották a kormánypárti polgármestert. Szita Károly fölényes győzelmet aratott, a voksok csaknem 57 százalékát szerezte meg, ezzel hetedik ciklusát kezdi. Ami azt is jelenti, hogy a megyei jogú városok, illetve Kaposvár történetében is a leghosszabb ideje hivatalban lévő polgármester.

Szegeden is újraválasztották az eddigi polgármestert, Botka László csaknem kétszer annyi szavazatot szerzett, mint a függetlenként indult Nemesi Pál. Az ellenzéki polgármestert tapssal fogadták Szegeden. Botka László azt mondta: a győzelmet nem kell magyarázni, Szeged nyert.

Szintén az ötödik ciklusát kezdheti meg a kormánypártok színeiben Szalay Ferenc Szolnokon. Ő kisebb különbséggel nyert, mint Botka László Szegeden.

Hódmezővásárhelyen az ellenzéki összefogás jelöltje, Márki-Zay Péter kapta a voksok többségét, ezzel a második ciklusát kezdheti meg, Dunaújvárosban és Egerben pedig jobbikos jelölt lett a polgármester. Mirkóczki Ádám a béke helyreállítását tartja legfontosabb feladatának a hevesi megyeszékhelyen.

Nem várt különbséggel nyerte Karácsony Gergely a főpolgármester-választást

50 százalék feletti eredménnyel, nem várt különbséggel nyerte Karácsony Gergely a főpolgármester-választást. Ezzel véget ért Tarlós István 9 éves főpolgármesteri munkája. Tarlós István több szavazatot kapott, mint 5 éve, de ez sem volt elég a triplázáshoz, mert az ellenzéki szavazók mozgósítása jobban sikerült. Karácsony Gergely azt mondta: nem háborúzni akar a kormánnyal, hanem építkezni.

Alkalmatlan vagyok – ezt a KFT dalt posztolta közösségi oldalán Karácsony Gergely és azt írta: a következő öt évben be fogom bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Bár a dal a szerelemről szól, a főpolgármester minden bizonnyal a politikai alkalmasságára gondolt.

Karácsony Gergely vasárnap éjszakai eredményváróján – miután biztossá vált, hogy a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg – azt mondta: az ellenzéki pártok megértették, hogy akkor lehetnek sikeresek, ha szövetségeseket keresnek egymásban.

Tarlós István eddigi főpolgármesterre a budapestiek több mint 44 százaléka voksolt. Kilenc év után búcsúzott a városvezetői széktől. Tarlós István gratulált Karácsony Gergelynek is és sok szerencsét kívánt, majd megköszönte a budapestiek támogatását.

Tíz kerületben váltják az ellenzék indulói az eddigi kormánypárti polgármestert

Budapesten tíz kerületben váltják az ellenzék indulói az eddigi kormánypárti polgármestert, többek között Újpesten, Terézvárosban és Újbudán is. Elegánsan búcsúznak a távozó fideszes kerületi polgármesterek – erről írt az Index.

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ferencvárosban például a kerület eddigi vezetője Bácskai János az újdonsült polgármesternek, Baranyi Krisztinának üzent. Azt írta: „Kívánom, hogy az elkövetkező évei sem teljenek haszontalanul. Otthon, Város, Ferencváros!”

További négy kerületben tudta megismételni győzelmét 2014-hez képest az ellenzék. Kispesten, a XIII. és a XV. kerületben, valamint Zuglóban. Karácsony Gergely korábbi polgármesteri helyét Horváth Csaba foglalhatja el. A XIV. kerület új polgármestere közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogyan fogna neki Zugló fejlesztésének.

A kormánypártok hét kerületet tudtak megtartani, egyebek mellett Csepelt, Rákosmentét, és a X. kerületben is folytatja a munkát Kovács Róbert. A XX. és a XXIII. kerületben független jelöltek kapták a legtöbb voksot.

Ezek alapján teljesen átalakul a 33 tagú fővárosi közgyűlés, amely ellenzéki többségű lesz. 18 mandátumot szerzett a Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP alkotta összefogás. 14 megválasztott polgármester és a kompenzációs listáról bejutott Gy. Németh Erzsébet, Havasi Gábor és Tüttő Kata foglal majd helyet az ellenzéki padsorokban.

A kormánypártoknak 13 hely jutott, a Fidesz-KDNP kerületvezetői mellett kompenzációs listáról bekerült Bagdy Gábor, Hassay Zsófia, Láng Zsolt, Sára Botond, Wintermantel Zsolt, és Tarlós István eddigi főpolgármester is ott lesz továbbra is a közgyűlésben. Ketten függetlenként lesznek tagjai az újonnan alakuló testületnek.

Győrben ismét Borkai Zsolt kapta a szavazatok többségét

A botrány ellenére Győrben ismét Borkai Zsolt kapta a szavazatok többségét. Nyíregyházán mindössze két jelölt indult a polgármesteri címért, de hiába fogtak össze az ellenzéki pártok, Jeszenszki András nem tudott győzni. A nyíregyházak ismét a fideszes Kovács Ferencet választották meg polgármesternek.

Debrecenben is magabiztos győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje, a másik három induló összesen nem szerzett annyi szavazatot, mint az eddigi polgármester, Papp László, aki arról beszélt, hogy tovább folytatódik a város fejlődése.

Összességében a 23 megyei jogú város közül tízben ellenzéki jelölt nyert, tizenháromban a kormánypárti polgármesterjelöltek kaptak bizalmat.