Toroczkai: A haza szolgálatával igyekszünk bizonyítani

A Mi Hazánk saját erőből kampányolt, de tisztességesen, a haza szolgálatával igyekszik bizonyítani – jelentette ki Toroczkai László a Csongrád megyei Ásotthalom-Kissoron vasárnap.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

A Mi Hazánk nem több milliárd forint közpénzből kampányolt, mint ahogyan politikai versenytársai – mondta a Mi Hazánk elnöke azt követően, hogy gyermekei társaságában leadta szavazatát az ásotthalom-kissori közösségi házban.

Az elnök úgy fogalmazott: bár a Facebook cenzúrája és a pénztelenség is sújtja a pártot, bízik abban, hogy az emberek a tisztességes munkát fogják honorálni, és ahol polgármester- vagy képviselőjelöltjeik, illetve megyei listáik vannak, nyerni fognak.

Toroczkai László elégedett lenne, ha Ásotthalmon harmadik alkalommal is megnyerné a polgármester-választást, és azokban a megyékben, ahol már az európai parlamenti választásokon is öt százalék körüli szavazatot kapott a párt, képviselőik is lennének a közgyűlésekben.