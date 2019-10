Több mint 38 ezer első szavazó voksolhat

A mai választáson több mint 38 ezer első szavazó vehet részt. Nyíregyházán is akadnak jócskán olyan 18 évesek, akik élnek választójogukkal.



Dankó Jázmin pár hónapja lett tizennyolc éves, már nagyon várta, hogy részt vehessen az önkormányzati választásokon. Gyerekként már kísérte el apukáját szavazni, és már akkor nagyon izgatott volt, mikor bemehetett a szavazófülkébe – hangozz el az M1 műsorában.

Hozzátette, a mai szavazáson való részvételt fontosnak tartotta, hiszen úgy érzi kötelessége, hogy beleszóljon a település ügyeibe, hogy támogassa Nyíregyháza fejlődését.

Dankó Jázmin elmondta, az ő generációja már szinte mindenről az internetről tájékozódik, ez nem volt máshogy a választások esetében sem. Hozzátette, mivel első szavazó úgy érezte a helyes döntés meghozatalához az is szükséges, hogy a családjával is beszéljen a kérdésről. Emellett a baráti társaságban is szó esett a választásokról, arról is megegyeztek, hogy mindegyikük él szavazati jogával.

Dankó Jázmin elmondta, mivel első szavazó ajándékot is kapott.

A címlapfotó illusztráció.