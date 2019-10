Százéves szavazóval is beszélt az M1 – Még soha nem hagyott ki egyetlen választást sem

Most is sokaknak volt különleges a mai voksolás: 38 ezer fiatal életében először élhetett állampolgári jogával, ők ajándékot is kaptak emlékül. Egy csaknem százéves hölgy azt mondta, még sosem hagyott ki egyetlen választást sem. A kunágotaiknak pedig azért emlékezetes a választás, mert náluk volt a legnagyobb a szavazólap, egy több mint félméteres lapra fért csak rá az összes jelölt – hangzott el az M1 Híradójában.