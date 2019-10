Orbán Viktor: Továbbra is a Fidesz-KDNP a legerősebb Magyarországon

„Budapest vesztett egy polgármestert, én viszont nyertem egy kiváló tanácsadót” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő beszédében gratulált a megválasztott polgármestereknek és képviseleti tagoknak.

„Az eredményekből látszik, hogy ez egy nehéz választási kampány volt, egy nyílt politikai csata volt, olyan, amilyennek egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában lennie kell” – fogalmazott Orbán Viktor.



A listás szavazatokat tekintve a lassan már szokásosnak mondható 50 százalék fölötti eredményt tudta hozni a Fidesz–KDNP – fűzte hozzá. Orbán Viktor köszönetet mondott Tarlós Istvánnak főpolgármesteri munkájáért.

A miniszterelnök azt mondta: az elmúlt kilenc évben a kormánytöbbséget adó politikai erő adta Budapestnek is a város vezetését. „A mai napon a fővárosiak úgy döntöttek, hogy most valami más következik, ezt a döntést tudomásul vesszük. Az ország és a Budapesten élő emberek érdekében készen állunk az együttműködésre” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor arról is beszélt: a 23 megyei jogú város közül 13-ban továbbra is Fidesz–KDNP-többség van, 10 pedig baloldali megyei jogú várossá vált.

A miniszterelnök megköszönte a vidéki Magyarországnak azt a bizalmat, amit a mai napon is kifejezett Magyarország kormánya irányába. „A vidéki Magyarország támogatását köszönjük, és a jövőben is számíthatnak ránk a vidéki magyar emberek úgy, ahogyan mi is számíthattunk ma rájuk” – jelentette ki.