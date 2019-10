Kósa Lajos: Egy választás mindig a demokrácia ünnepe

Kósa Lajos, a Fidesz–KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke megköszönte minden egyes választónak a részvételét, és hogy kifejezték véleményüket. A legfontosabb választások egyikének nevezte, amikor a szavazók eldöntik, hogy kik vezetik a falvakat és városokat, és kik lesznek a képviselők.

Hangsúlyozta, a Fidesz–KDNP szövetsége mindenütt a lehetőségekhez mérten a legrátermettebb jelölteket igyekezett a választópolgárok figyelmébe ajánlani, hiszen az a legfontosabb, hogy alkalmas emberekből legyenek vezetők, akik további fejlődést tudnak megvalósítani az adott településeken és városokban.

Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, a párt alelnöke sajtótájékoztatót tartott pártja önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Kulturális Központban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Arról is beszélt, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei szövetséget kívánnak kötni nemcsak azokkal a választókkal, akik rájuk szavaztak, de azokkal is, akik esetleg az ellenzék jelöltjeivel szimpatizáltak. Együttműködésre törekednek majd a kormánnyal is, mert szerinte csak így lehet építkezni, fejleszteni és előrébb vinni Magyarország minden települését a jövőben.

A részvételi adatok kapcsán elmondta, magasabb számok keletkeztek idén, mint a 2014-es önkormányzati választáson. Szerinte az emelkedés annak köszönhető, hogy sokkal nagyobb volt az aktivitás a kisebb településeken. Megjegyezte, a megyei jogú városokban és a fővárosban lényegében ugyanannyi volt a választói aktivitás, mint a májusi európai parlamenti választáson.

Közölte, az idei önkormányzati választás teljes mértékben legitim, minden renden zajlott le, atrocitásról nem érkezett semmilyen hír. Hozzátette, egy választás mindenképp a demokrácia ünnepe, és kijelentette, vasárnap Magyarországon is a demokráciát ünnepelték, ezt mutatja a nagymértékű részvételi arány is.